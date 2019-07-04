Две нижегородские школы объединят в одну

Школа №156 им. Рябцева
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Нижегородские школы №116 и №156 будут объединены. Об этом сообщается в постановлении администрации Нижнего Новгорода.
Школа № 116 им. В.П.Чкалова (ул. Меднолитейная,1а) будет присоединена к школе № 156 им. Б.И.Рябцева (ул. Красносормовская, 4б) до конца июля 2019 года. После этого, юридически, школа №116 перестанет существовать.
Директором школы №156 останется Ольга Зудихина. С директором школы №116 Владимиром Мусатовым трудовой договор будет расторгнут.
Трудовой коллектив школы №116 будет принят на работу в школу №156.
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