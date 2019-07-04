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Общество

Бесплатные азотные шоу и интерактивные программы проводит ТЦ "Муравей" каждую субботу

17 июля 2019 15:03  [78] Общество

Бесплатные азотные шоу и интерактивные программы проводит ТЦ "Муравей" в Нижнем Новгороде каждую субботу. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгового центра.

"Каждую субботу нижегородцы и гости города могут поучаствовать в азотных шоу, интерактивных программах, кулинарных мастер-классах и цирковых представлениях. В дни летних каникул, когда ребёнка деть некуда, такие мероприятия являются прекрасной возможностью и свои насущные дела сделать, и развлечь своё любимое чадо", - говорится в сообщении.

Для посетителей с детьми в торговом центре устраиваются постоянные розыгрыши денежных призов и подарков. Принять участие в них могут только те покупатели, которые пришли на мероприятие торгового центра с ребёнком. Еженедельно более 40 посетителей ТЦ "Муравей" выигрывают в праздничных лотереях.

Для активных пользователей социальных сетей действует конкурс "Лучший Instagram недели". Что бы принять участие необходимо разместить в соцсети Instagram с хештегом #муравейнн свою фотографию или фотографию ребенка в узнаваемых интерьерах торгового центра и выиграть 2 тысячи рублей. Итоги конкурса подводятся каждый четверг.

Специально для гостей с детьми и молодёжи в торговом центре существует фотозона, посвящённая популярной сказке "Алиса в Стране Чудес". Каждые выходные на пятом этаже центра можно угоститься бесплатно большой порцией сладкой ваты - теперь ее размер превышает 50 сантиметров в высоту.

В отделе по связям с общественностью торгового центра добавили, что развлекательные мероприятия проходят каждую субботу с 14:00 до 16:00.

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