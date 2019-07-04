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Бизнес

Лизинговый портфель в НБД-Банке превысил 400 млн рублей

17 июля 2019 15:35  [63] Бизнес

Лизинговый портфель в НБД-Банке превысил 400 млн рублей. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью ПАО "НБД-Банк".

Лизинговые проекты являются альтернативой кредиту и особенно выгодны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям благодаря отсутствию залога и налоговым преимуществам. Приобрести в лизинг можно автотранспорт, спецтехнику и оборудование, причем не только новые, но и ранее эксплуатируемые.

С начала этого года НБД-Банк заключил 54 договора лизинга. Таким образом, на сегодняшний день лизинговый портфель в НБД-Банке превысил 400 млн рублей.

"Лизинг востребован и пользуется популярностью у наших клиентов, поскольку мы предлагаем более выгодные условия: договоры лизинга заключаются непосредственно с банком, минуя посредников в лице лизинговых компаний, НБД-Банк предоставляет возможность профинансировать до 100% лизинговой сделки, используя заемные средства банка на авансовый платеж. Также благодаря сотрудничеству НБД-Банка с нижегородским гарантийным фондом возможно снижение размера авансового платежа по договору лизинга до 10%", – рассказал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

К другим преимуществам лизинга в НБД-Банке так же можно отнести удобный график лизинговых платежей, предусматривающий особенности бизнеса лизингополучателя, а так же возможность предоставления лизинга на длительный срок – до 5 лет.

В банке напомнили, что в этом году исполнилось 15 лет с того момента как НБД-Банк имеет в своем активе такой эффективный финансовый инструмент как лизинг. За это время заключено 338 лизинговых договоров на 2,4 млрд рублей.

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