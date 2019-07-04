Альфа-Банк предложил клиентам повышенные ставки по накопительному счету до 7% Экономика

До 31 августа 2019 года клиенты Альфа-Банка могут оформить накопительный "Альфа-Счет" с повышенной ставкой в рублях и получать 7% уже с первого месяца размещения средств. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По счетам, открытым в августе текущего года, повышенная процентная ставка также будет применятся в течение 2-х первых календарных месяцев хранения средств на накопительном "Альфа-счете" - до 30 сентября 2019 года включительно.

Ставка 7% годовых начисляется на минимальный остаток в рублях за первые два календарных месяца хранения средств на накопительном "Альфа-Счете" при осуществлении покупок по дебетовым картам Альфа-Банка на сумму от 10 тысяч рублей в месяц.

Максимальная сумма для применения ставки 7% годовых действует сумму не более, чем 10 млн. рублей для клиентов в рамках пакетов услуг "Премиум", "Максимум+", Private, и не более 1 млн руб - для остальных клиентов. На сумму минимального остатка свыше максимальной проценты начисляются по ставке 6% годовых., независимо от уровня обслуживания клиента в банке.

"Мы предложили нашим клиентам хорошую возможность размещения средств в период общего снижения ставок на рынке и ожидаем высокого интереса к этому накопительному продукту", — рассказал директор по сегментам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Открыть и пополнить "Альфа-Счет" клиенты могут любым удобным способом: в интернет-банке "Альфа-Клик", в мобильном приложении "Альфа-Мобайл", в отделении или через контакт-центр.

Узнать подробную информацию о накопительных продуктах можно на сайте банка.