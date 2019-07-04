Четыре общественных пространства благоустроят в Городецком районе в этом году Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Четыре общественных пространства и 32 дворовые территории будут благоустроены в Городецком районе в этом году. В частности, экспертная комиссия проверила ход работ по благоустройству Святого озера в Городце 17 июля 2019 года. В этом году общественное пространство вошло в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".



"Нижегородцы заинтересованы в федеральной программе и они активно включились в общественные обсуждения проектов благоустройства. Очень ценно, что все чаще звучат предложения – сделать акцент во время преображения той или иной территории на сохранении истории города, района. Такой творческий подход не только повышает качество жизни людей, но делает регион более привлекательным для туристов", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках проекта по периметру Святого озера появятся деревянные пешеходные настилы из лиственницы и сосны, будут установлены лавочки и светильники, стилизованные под старину. Также здесь создадут парковку для туристических автобусов, отреставрируют и существующую часовню, которая расположена на середине озере. Проводятся работы и по очистке водоема.

"На реализацию проекта из федерального, областного и местного бюджетов выделено 9 миллионов 432 тысячи рублей. Также мы планируем соединить смотровую площадку в районе дерево-земельных укреплений, которая была благоустроена в прошлом году с "Озером Святым" при помощи деревянных настилов. Они пройдут вдоль Городецкого вала. Таким образом, у нас появится единый туристический комплекс", - рассказал исполняющий обязанности главы администрации Городецкого муниципального района Александр Кудряшов.

Также за ходом работ на каждом объекте благоустройства следят общественные контролеры. Это совместный проект министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области и регионального отделения партии "Единая Россия". Около 100 нижегородцев, прошедших обучение и получивших удостоверения и бейджи, следят за сроками и качеством выполнения работ на объектах благоустройства.

Всего в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области в 2019 году планируется благоустроить 95общественных пространств и 348 дворов. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено больше 1,5 миллиардов рублей.