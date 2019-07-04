Самарская компания поставит комплексы фиксации нарушений ПДД для нижегородских дорог Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Самарская компания поставит 87 передвижных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД для нижегородских дорог. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Победителем электронного конкурса "Центра безопасности дорожного движения" стало ООО "Интеллектуальные системы и сети" из Самары. Компания предложила выполнить работы за 169,7 млн рублей.

Комплексы фотовидеофиксации должны будут выявлять нарушителей ПДД и передавать данные по проводным и беспроводным линиям связи. Кроме того данные должны храниться в памяти комплекса в количестве не менее 100 тысяч записей с фотографиями не менее 30 суток.

Камеры фотовидеофиксации должны быть изготовлены с использованием средств, препятствующих их обмерзанию, запотеванию и налипанию снега во время работы.

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ООО "ИСИС" зарегистрировано в городе Самара. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием. "ИСИС" работает еще по 13 направлениям. Размер уставного капитала 10 тысяч рублей.