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Автомобиль Газель, выпав из кузова большегруза, сбила опору освещения на трассе в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.
ЧП произошло днем 17 июля на 438 км трассы М-7 "Волга". Водитель автовоза не справился с управлением из-за чего перевозимая им Газель выпала из машины. В процессе ликвидации последствий ЧП на этом участке пришлось вводить реверсивное движение.
По данным на 17:00 движение восстановлено в полном объеме.
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