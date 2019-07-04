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Происшествия

Газель, выпав из кузова большегруза, сбила опору освещения на трассе в Кстове

17 июля 2019 17:58  [99] Происшествия

Фото: С сайта ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Автомобиль Газель, выпав из кузова большегруза, сбила опору освещения на трассе в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

ЧП произошло днем 17 июля на 438 км трассы М-7 "Волга". Водитель автовоза не справился с управлением из-за чего перевозимая им Газель выпала из машины. В процессе ликвидации последствий ЧП на этом участке пришлось вводить реверсивное движение.

По данным на 17:00 движение восстановлено в полном объеме.

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Теги:
Дороги ДТП
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