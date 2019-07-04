Почти 100 единиц техники получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта "Экология" Общество

Фото: Александр Воложанин

Почти 100 единиц техники получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта "Экология". Об этом сообщил вице-губернатор региона Евгений Люлин на церемонии вручения, которая прошла на территории Нижегородской ярмарки.

"Такого масштабного пополнения лесной техники в области не было уже около 20 лет, - подчеркнул Евгений Люлин. - Нацпроект "Экология" позволил нам обновить не только парк патрульных автомобилей, но и оборудование для посадки леса и тушения пожаров".

Лесничествам, лесхозам и пожарно-химическим станциям Нижегородской области были переданы более 30 лесопатрульных автомобилей, предназначенных для патрулирования лесов для оперативного обнаружения лесных пожаров и незаконных рубок, лесопожарные машины и патрульные комплексы для работы в наиболее пожароопасных районах региона, а также лесохозяйственная техника, которая будет задействована в лесовосстановительных работах.

"Например, впервые за долгие годы Нижегородская область смогла получить три механизированные лесопосадочные машины, - добавил Евгений Люлин. - Каждая такая машина за смену может справиться с посадкой леса на площади в 5 гектаров. Для сравнения, чтобы выполнить ту же работу вручную, потребуется 20 человек. Кроме того, приживаемость саженцев при механизированной посадке намного выше. Уже этой осенью новые машины приступят к работе в нижегородских лесах".

"Леса занимают больше половины территории Нижегородской области, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - От состояния "зеленых легких" нашего региона во многом зависит экологическое благополучие области, а значит, и здоровье нижегородцев. Именно поэтому обновление технического оснащения региональных служб, призванных защищать леса от огня и восстанавливать их, - важное событие для Нижегородской области".

Глеб Никитин сообщил, что в 2019 году в Нижегородской области планируется высадить около 5 тысяч га нового леса.

Напомним, что по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина Нижегородская область включилась в национальный проект "Экология".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели с задачей достичь их до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".