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Общество

Мэр Владимир Панов заявил, что в Нижнем Новгороде в 2019 году создадут на 160 больше ясельных групп

17 июля 2019 17:01  [46] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что в городе в 2019 году создадут на 160 больше ясельных групп, чем в 2018 году. Об этом он сказал во время инспекции детского сада №119 в Приокском районе.

Он пояснил, что сейчас в городе возводятся девять пристроев к детским садам, в том числе к детсаду №119.

Владимир Панов добавил, что в рамках национального проекта "Демография", кроме пристроев в Нижнем Новгороде идет строительство двух школ и четырех детских садов. Уже сейчас ведется проектирование еще девяти новых детских садов, к строительству которых должны приступить уже в 2020 году.

"В прошлом году в детских садах было обеспечено 625 новых ясельных мест. Планы на этот год – 1 740 новых мест и из них 785 – это ясельные места",- добавил глава администрации Нижнего Новгорода.

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