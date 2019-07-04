Мэр Владимир Панов заявил, что в Нижнем Новгороде в 2019 году создадут на 160 больше ясельных групп Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что в городе в 2019 году создадут на 160 больше ясельных групп, чем в 2018 году. Об этом он сказал во время инспекции детского сада №119 в Приокском районе.

Он пояснил, что сейчас в городе возводятся девять пристроев к детским садам, в том числе к детсаду №119.

Владимир Панов добавил, что в рамках национального проекта "Демография", кроме пристроев в Нижнем Новгороде идет строительство двух школ и четырех детских садов. Уже сейчас ведется проектирование еще девяти новых детских садов, к строительству которых должны приступить уже в 2020 году.

"В прошлом году в детских садах было обеспечено 625 новых ясельных мест. Планы на этот год – 1 740 новых мест и из них 785 – это ясельные места",- добавил глава администрации Нижнего Новгорода.