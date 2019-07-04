Студенты киношкол в рамках Realist Web Fest станут снимать сериалы на улицах Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Студенческие команды российских и зарубежных киношкол в рамках фестиваля Realist Web Fest станут снимать пилотные серии сериалов на улицах Нижнего Новгорода. Об этом сообщил мэр города Владимир Панов в рамках подписания соглашения о сотрудничестве с генеральным директором фестиваля web-сериалов Realist Web Fest Антоном Калинкиным.

Международный фестиваль веб-сериалов "Realist Web Fest" 540103 пройдет в Нижнем Новгороде 2-6 августа 2019 года. Это уже второй фестиваль. Впервые он прошел в городе в 2018 году. Теперь его планируют проводить ежегодно.

Владимир Панов сказал, что в рамках образовательного проекта фестиваля в 2019 году в Нижний Новгород приедет восемь съемочных команд студентов из киношкол страны. Они начнут снимать пилотные серии своих web-проектов до проведения самого фестиваля.

"Так как у нас восемь команд и восемь районов города, то мы приняли решение, что каждый район получит свою съемочную команду. После этого уже жюри будет оценивать работы и выбирать победителя", - пояснил глава города.

Антон Калинкин, в свою очередь сказал, что в прошлом году на участие в официальной части конкурса было подано 150 заявок из 24 стран. В 2019 году подано более 1,6 тысячи заявок из 38 стран.

Мэр пригласил всех нижегородцев и гостей города 3 и 4 августа посетить фестивальные площадки на территории бывшей фабрики "Маяк" и в кинотеатре "Орленок", где можно будет бесплатно увидеть конкурсную программу.

В 2018 году в основном конкурсе фестиваля были представлены онлайн-проекты из Уругвая, США, Аргентины, Турции, Казахстана, Испании, Великобритании и России. Всего в "Realist Web Fest" 2018 года принимали участие 30 сериалов.

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