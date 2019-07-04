Грозы и сильные дожди могут стать причинами ЧС в Нижнем Новгороде 18 июля Общество

Грозы и сильные дожди могут стать причинами ЧС в Нижнем Новгороде 18 июля Фото: НИА Нижний Новгород

Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает, что грозы и сильные дожди могут стать причинами чрезвычайных ситуаций в Нижнем Новгороде 18 июля.

Такую погоду прогнозируют специалисты ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". Ожидается, что неблагоприятные погодные условия продлятся в течение суток 18 июля.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением или обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, в том числе строительных кранов.

Есть вероятность падения деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Кроме того, не исключается вероятность поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, не оборудованных громоотводом, разрядами молний.