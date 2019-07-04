Последние новости рубрики Общество
17 июля 2019 20:51  [58] Грозы и сильные дожди могут стать причинами ЧС в Нижнем Новгороде 18 июля
17 июля 2019 19:36  [91] Содержание ртути в грибах из некоторых нижегородских лесов в 2,4 раза превышает ПДК
17 июля 2019 18:47  [103] Автостанцию за 80 млн рублей построят в Дивеево
17 июля 2019 18:18  [92] Почти 100 единиц техники получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта "Экология"
17 июля 2019 17:35  [156] Хранилище для фондов НГИАМЗ построят в Нижнем Новгороде за 350 млн рублей
17 июля 2019 17:23  [229] Застройщик "Окского берега", не желавший уходить с площадки, признан банкротом
17 июля 2019 17:01  [99] Мэр Владимир Панов заявил, что в Нижнем Новгороде в 2019 году создадут на 160 больше ясельных групп
17 июля 2019 16:57  [173] "Диплом РАНХиГС — это знак качества", - Ольга Щетинина
17 июля 2019 16:24  [150] Самарская компания поставит комплексы фиксации нарушений ПДД для нижегородских дорог
17 июля 2019 16:20  [188] Четыре общественных пространства благоустроят в Городецком районе в этом году
Общество

Грозы и сильные дожди могут стать причинами ЧС в Нижнем Новгороде 18 июля

17 июля 2019 20:51  [58] Общество
Грозы и сильные дожди могут стать причинами ЧС в Нижнем Новгороде 18 июля

Грозы и сильные дожди могут стать причинами ЧС в Нижнем Новгороде 18 июля

Фото: НИА Нижний Новгород

Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает, что грозы и сильные дожди могут стать причинами чрезвычайных ситуаций в Нижнем Новгороде 18 июля.

Такую погоду прогнозируют специалисты ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". Ожидается, что неблагоприятные погодные условия продлятся в течение суток 18 июля.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением или обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, в том числе строительных кранов.

Есть вероятность падения деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Кроме того, не исключается вероятность поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, не оборудованных громоотводом, разрядами молний.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph