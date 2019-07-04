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Происшествия

СУ СК возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения нижегородца Николая Даданова

18 июля 2019 10:27  [74] Происшествия

Следственным отделом по Сормовскому району Нижнего Новгорода следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 42-летнего нижегородца.

По версии следствия, 13 мая 2019 года Николай Даданов ушел из дома по ул. Чаадаева. До настоящего времени его местонахождение не известно.

Пропавший передвигался по городу на автомобиле черного цвета марки "Mercedes ML350", номер государственной регистрации: О 060 ТЕ 52.

Приметы Даданова Николая Николаевича 1976 года рождения: крупного телосложения; рост около 180-183 сантиметров; лицо овальное; волосы короткие, русые; брови дугообразные, светлые; подбородок прямой; глаза зеленого цвета.

Был одет в брюки коричневого цвета, футболку темную, и куртку красного цвета, на голове бейсболка. На безымянном пальце правой руки золотое обручальное кольцо.

Особые приметы: шрам на подбородке слева.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем мужчине и его автомобиле, а также сведениями о брошенных или бесхозных автомобилях указанной марки, следователи просят сообщить по телефону: 8 920 069 64 27.

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