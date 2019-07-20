Нижегородское УФАС возглавил 35-летний Ленар Шафигуллин из Татарстана Политика

Фото: УФАС по Нижегородской области

В соответствии с приказом руководителя ФАС России Игоря Артемьева руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области 18 июля 2019 назначен Ленар Шафигуллин.

До текущего момента Ленар Шафигуллин трудился на посту директора учебно-методического центра федеральной антимонопольной службы, куда пришел с должности заместителя руководителя УФАС по Республике Татарстан.

На службу в проконкурентное ведомство поступил в 2006 году. У него два высших образования, полученных в Казанском государственном технологическом университете по специальности "менеджмент" и в Академии труда и социальных отношений (Москва) по специальности "юриспруденция".

Имеет классный чин советника государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса. В 2017 году награжден медалью "За отличие в службе" III степени.

Ленару Шафигуллину исполнилось 35 лет. Он женат, воспитывает троих детей.

Напомним, в конце мая этого года Михаил Теодорович покинул пост руководителя УФАС по Нижегородской области. Он перешел в центральный аппарат антимонопольной службы и работает помощником руководителя ФАС России.