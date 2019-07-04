Последние новости рубрики Общество
18 июля 2019 11:57  [115] Три года условно получил нижегородский инспектор ГИБДД за взятку
18 июля 2019 11:15  [97] Жителям Дзержинска ограничили выезд за границу по долгам за горячую воду и отопление
18 июля 2019 09:57  [187] Пути следования двух нижегородских маршрутов изменятся с 22 июля
18 июля 2019 09:39  [209] Муниципальный маршрут № А-9 восстановят по просьбам нижегородцев
18 июля 2019 09:17  [121] "ЕЭС-Гарант" заменил 1,5 тысячи уличных светильников на современные энергосберегающие приборы в Заволжье Нижегородской области
17 июля 2019 20:52  [510] Нижний сегодня: главные события дня
17 июля 2019 20:51  [419] Грозы и сильные дожди могут стать причинами ЧС в Нижнем Новгороде 18 июля
17 июля 2019 19:36  [721] Содержание ртути в грибах из некоторых нижегородских лесов в 2,4 раза превышает ПДК
17 июля 2019 18:47  [216] Автостанцию за 80 млн рублей построят в Дивеево
17 июля 2019 18:18  [147] Почти 100 единиц техники получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта "Экология"
Общество

Три года условно получил нижегородский инспектор ГИБДД за взятку

18 июля 2019 11:57  [115] Общество

Три года условно получил нижегородский 43-летний инспектор ГИБДД за взятку. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 18 июля 2019 года.

Судом установлено, что 16 марта 2019 года инспектор специализированной роты ГИБДД, выявив признаки алкогольного опьянения у водителя автомобиля "Skoda", не составил в отношении правонарушителя протокол и получил денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания недобросовестный полицейский полностью признал свою вину и возместил взяткодателю незаконно полученные денежные средства.

Суд признал инспектора виновным, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, плюс штраф в размере десятикратной суммы взятки – 200 тысяч рублей и с лишением права занимать определенные должности на срок 2,5 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph