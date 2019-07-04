Три года условно получил нижегородский инспектор ГИБДД за взятку Общество

Три года условно получил нижегородский 43-летний инспектор ГИБДД за взятку. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 18 июля 2019 года.

Судом установлено, что 16 марта 2019 года инспектор специализированной роты ГИБДД, выявив признаки алкогольного опьянения у водителя автомобиля "Skoda", не составил в отношении правонарушителя протокол и получил денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания недобросовестный полицейский полностью признал свою вину и возместил взяткодателю незаконно полученные денежные средства.

Суд признал инспектора виновным, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, плюс штраф в размере десятикратной суммы взятки – 200 тысяч рублей и с лишением права занимать определенные должности на срок 2,5 года.

Приговор не вступил в законную силу.