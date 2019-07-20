Развести костер и петь песни: ГОЧС опубликовал памятку для заблудившихся в лесу Общество

ГОЧС Нижнего Новгорода опубликовал памятку для заблудившихся в лесу. Правила поведения просты, но не все их соблюдают. Из-за этого, спасателям становится крайне проблематично найти человека.

Правила поведения при походе в лес:

- перед походом в лес необходимо пополнить баланс сотового телефона и зарядить его батарею.

- возьмите с собой свисток, компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, а это, прежде всего, касается пожилых людей, нужно иметь при себе медикаменты.

- одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не найти и с трех метров. Лучше всего рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо наклеить на них светоотражающие полоски или рисунки.

- прежде чем войти в лес, запомните, в какой стороне дорога, река солнце. Во время движения по лесу время от времени примечайте ориентиры: булыжники, деревья необычных форм, вывороченный пень, ручьи, ямы – в общем, все, что в случае беды, окажет вам добрую услугу.

Что делать, если заблудились в лесу:

- не паникуйте, остановитесь и подумайте – откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак… Выйти к людям помогают различные звуки: работающий трактор (слышно за 3-4 км), собачий лай (2-3 км), проходящий поезд (за 10 км). Трубы на крышах можно увидеть за 3 м., заводские трубы – за 6 км, колокольни и башни на 15 км. При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего "выходить на воду" и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выйдет к реке, река – к людям.

- если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефону: 112 или 101 (звонок бесплатный).

- если точно знаете, что вас будут искать – оставайтесь на месте, разведите костер, пойте песни – по дыму и голосу найти человека легко.

- собираясь ночевать, сделайте постель из лапника, костер желательно поддерживать всю ночь – для этого киньте туда пару толстых веток.

- если идете дорогу сами – старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу, хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку – идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не там, где предполагали.

- подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко распространяется по лесу.

- при необходимости движения можно ориентироваться по сторонам света даже без компаса. Так, кора березы и сосны на северной стороне темнее, чем на южной, а стволы деревьев, камни, выступы скал гуде покрыты мхом и лишайниками. Смоляные капли на стволах хвойных деревьев выделяются с северной стороны менее обильно, чем с южной. Все эти признаки бывают отчетливо выражены у отдельно стоящего дерева на поляне или опушке.

- не пробуйте сокращать путь. Не паникуйте, если поймете, что начинаете кружить. Это обычное явление. Называется "фокусом правой ноги". Один шаг у людей всегда короче другого. Как бы вы ни старались идти прямо, вас обязательно будет заносить в сторону, в горах петля будет короче, на равнине – длиннее. Лучше всего, сделав один круг, не пытайтесь перехитрить судьбу и делать второй, третий. Чтобы выдержать намеченное направление, необходимо выбирать хорошо заметный ориентир через каждые 100 метров маршрута. Это особенно важно, если путь преградил завал или густой кустарник, которые вынуждают отклониться от прямого направления.

- наиболее коварные препятствия – это болото и трясина. Провалившись в болото, не нужно поддаваться панике, делать резки движения. Необходимо осторожно, опираясь на лежащий поперек шест, принять горизонтально положение, затем попытаться достать руками камыш, траву и, подтягиваясь отползти от опасного места. Если по болоту передвигается несколько человек, надо держаться ближе друг к другу, чтобы иметь возможность в любую минуту оказать помощь товарищу.

- если необходимо организовать временную стоянку, это нужно сделать на сухом месте. Построить убежище из подручных материалов, развести костер, пополнить запасы пищи из кладовой природы и ожидать прихода помощи…

- сделайте себя видным. Прежде всего, необходимо найти открытое место, лучше на возвышении, соорудить на ближайшей же полянке три высоких (три метра) креста из еловых сучьев. Если есть спички, можно разжечь три костра, или пяткой проделать в земле три глубокие бороздки, или сложить три каменные кучи вблизи тропы, поскольку спасатели, как правило, идут по ней. Одним словом, устанавливать такие знаки, каких в обычной природе не существует, и которые могут быть видны с вертолета. Можно, к примеру, повесить на елку украшения из мусора (бутылок, банки, пакетики от чипсов и т.п.)