Более 4 тысяч гектар леса высадили в 2019 году в Нижегородской области Общество

Более 4 тысяч гектар леса высадили в 2019 году в Нижегородской области Фото: НИА Нижний Новгород

Более 4 тысяч гектар леса уже высадили в 2019 году в Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Такое количество гектар леса предполагает около 20 млн деревьев. В целом до конца года в области планируется высадить 5 тысяч гектар. Как пояснил Глеб Никитин, в рамках национального проекта "Экология" в 2019 году в регионе планируется провести лесовосстановление на площади 13 тысяч га. "Это один из самых высоких показателей среди субъектов ПФО", - отметил губернатор.

Директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев напомнил, что в 2019 году лесные службы региона благодаря нацпроекту "Экология" смогли "серьезно обновить парк техники", что важно для качественного выполнения лесовосстановительных работ.

Напомним, что по поручению Глеба Никитина Нижегородская область включилась в национальный проект "Экология".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".