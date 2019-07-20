Как не заболеть в отпуске: нижегородка могла заразиться инфекцией от укуса обезьяны Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородка могла заразиться инфекцией от укуса обезьяны. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко на пресс-конференции по итогам работы за полугодие 18 июля 2019 года.

В марте женщина обратилась к специалистам санитарно-карантинного пункта в аэропорту "Стригино", после того как вернулся с отдыха из Таиланда. Она жаловалась на плохое самочувствие. Заболевшую экстренно изолировали от других пассажиров и доставили в поликлинику. Подозрение на инфекцию не подтвердились.

Всего с начала 2019 года специалисты санитарно-карантинного пункта досмотрели более 123,6 тысяч человек, которые возвращались из путешествий на 621 воздушном судне. Заболевших выявляли по температуре тела с помощью тепловизоров.

Ввозимые инфекции

Всего за полугодие было выявлено 15 заболевших с подозрением на инфекционные болезни. Среди них 66,6% - воздушно-капельные инфекции, 13,3% - острые кишечные инфекции и 20% - прочие инфекционные заболевания.

Во всех случаях был организован и проведен комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.

(Тепловизор, фото: Роспотребнадзор)

Ведомство отмечает, что чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых, при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды.

Как правильно питаться в отпуске?

Роспотребнадзор обращает внимание, что необходимо:

- употреблять для еды только ту пищу, в качестве которой вы уверены;

- употреблять для питья только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода). Также нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды;

- овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком;

- желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках;

- мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке;

- помнить, что мясные и рыбные продукты не подлежат хранению вне холодильника.

Что делать, чтобы обезопасить себя на отдыхе?

- при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в полость рта;

- не купаться в стоячих и медленно текущих водоемах, не использовать воду из таких водоемов для различных бытовых нужд;

- не контактировать с животными (дикими и домашними). Помнить о том, что животное, пришедшее к человеку наверняка больное;

- не использовать вещи местных жителей;

- в случае контакта с человеком, имеющим признаки какого-либо заболевания, немедленно сообщить врачу.

Как бороться с насекомыми?

В целях защиты от укусов насекомых рекомендуется применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, а также придерживаться следующих правил:

- в вечернее и ночное время, а также при нахождении в лесу и местности с высокой растительностью носить длинные брюки и высокие носки, одежду с длинными рукавами;

- в помещениях обязательно должны быть сетки на окнах и дверях;

- при обнаружении в помещении насекомых следует обработать стены и потолок инсектицидным аэрозолем или применить электрический фумигатор;

- в случае обнаружения присасывания клещей, следов укусов кровососущих насекомых, появления высыпаний или любых других кожных проявлений немедленно обратиться к врачу.

За неделю до выезда в страны тропического климата, неблагополучные по малярии, следует начинать регулярный прием противомалярийного препарата, который обеспечит защиту организма. Прием препарата необходимо продолжать весь период пребывания в тропических странах и один месяц после возвращения на родину.

Узнать о эпидемиологической обстановке в других странах и необходимых прививках можно узнать на сайте Роспотребнадзора, у туроператоров и в интернете.