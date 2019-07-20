Поти 900 процедур ЭКО проведено в Нижегородской области с начала года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почти 900 процедур экстракорпоральноего оплодотворения (ЭКО) проведено в Нижегородской области с начала года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Всего на 2019 год запланировано 1554 процедуры. Для сравнения в 2018 году было проведено 1299 процедур ЭКО. В результате родился 231 ребенок.

Количество детей, рожденных в результате проведения процедуры в 2019 году, неизвестно. При постановке на учет по беременности женщина вправе не указывать способ зачатия.

Количество попыток ЭКО за счет средств ОМС ограничено законодательно – не более двух в год, уточняют в территориальном фонде обязательного страхования Нижегородской области.

Женщина имеет право на повторную попытку ЭКО за счет средств ОМС, которая предоставляется в порядке общей очередности. Подача документов на повторную попытку ЭКО осуществляется после оценки состояния здоровья женщины лечащим врачом и наличии показаний и противопоказаний, не ранее, чем через 3-4 месяца от последнего ЭКО.

Однако, в минздраве отметили, что эта процедура не так безопасна.

"Процедура проведения ЭКО несет в себе риски гормональных нарушений, синдрома гиперстимуляции яичников, развития онкологических заболеваний репродуктивной системы и молочной железы для женщин. Для ребенка – высокий процент преждевременных родов и, как следствие, рождения ребенка с экстремально низкой массой тела и иными физиологическими нарушениями", - пояснили в ведомстве.

Возможность пройти процедуру ЭКО за счет средств ОМС имеют и супружеские пары, как состоящие, так и не состоящие в браке, в которых диагноз "бесплодие" поставлен мужчине.