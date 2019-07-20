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Культура и отдых

"Союзмультфильм" на Бору: парк с интерактивным павильоном начнут строить в конце 2019 года

18 июля 2019 15:46  [353] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Парк с интерактивным павильоном "Союзмультфильм" начнут строить на Бору в конце 2019 года. Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов и генеральный директор ГК "Города" Алиса Землянская подписали договор аренды земельного участка 18 июля 2019 года под комплекса.

Инвестор провел презентацию проекта. Кроме детских и спортивных площадок в парке будет создан первый в России интерактивный павильон "Союзмультфильм", гастрономический квартал и музейные экспозиции под открытым небом с использованием технологий AR/VR.

"Это хорошее продолжение того туристического маршрута, который сегодня уже существует, туристы не будут просто кататься туда-обратно на канатной дороге, а найдут себе отдых по душе. Строительство комплекса позволит нам придать новый импульс развитию ранее неиспользованной территории Борской поймы", - отметил Сергей Баринов.

"Мы реализуем этот проект в рамках Стратегии развития Нижегородской области. Инвестор планирует построить объект уже в 2020 году, таким образом, мы рассчитываем получить новую точку притяжения к 800-летию Нижнего Новгорода", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Объемы и сроки: ожидаемые внебюджетные инвестиции в проект — 581 млн рублей, площадь участка – 7,44 га. Музей под открытым небом будет посвящен истории Волги.

Упрощенная процедура: в этом случае действует статус социального объекта, что предполагает предоставление участка без торгов и освобождение от компенсации затрат за существующую инфраструктуру.

Ранее агентство уже сообщало о том, что проект парка семейного отдыха одобрили в феврале - на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям. Первые объекты на данной территории должны появиться к лету.

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