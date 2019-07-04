ФК "НН" в этом сезоне будет играть в новой форме Спорт

Фото: ФК НН

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Команда ФК "Нижний Новгород" в этом сезоне будет играть в новой форме. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Новый сезон - новая форма. Но цели прежние - победа в каждом матче!", - отмечается в сообщении.

Основная форма нижегородских футболистов поменяла свой цвет с синего на серый. Вратарь в этом сезоне будет выступать в форме цвета хаки.

Вторая форма команды - белая с бежевым. Ее будут использовать в играх, в которых основной цвет формы соперников - серый.

Также у команды есть резервный бело-синий комплект формы.

У болельщиков такое обновление вызвало двойственные чувства.

"А синяя была лучше. И с ней нам фартило", - написала нижегородка в группе ФК "НН" в социальной сети ВКонтакте.

"Форма скромная, как и игра. А хочется, чтоб хоть что-то внушало оптимизм", - отметил другой фанат футбольного клуба.

"Нормальная форма в общем и целом", - миролюбиво заметил третий нижегородец.