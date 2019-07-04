ФК "НН" в этом сезоне будет играть в новой форме

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Команда ФК "Нижний Новгород" в этом сезоне будет играть в новой форме. Об этом сообщается на сайте клуба.
"Новый сезон - новая форма. Но цели прежние - победа в каждом матче!", - отмечается в сообщении.
Основная форма нижегородских футболистов поменяла свой цвет с синего на серый. Вратарь в этом сезоне будет выступать в форме цвета хаки.
Вторая форма команды - белая с бежевым. Ее будут использовать в играх, в которых основной цвет формы соперников - серый.
Также у команды есть резервный бело-синий комплект формы.
У болельщиков такое обновление вызвало двойственные чувства.
"А синяя была лучше. И с ней нам фартило", - написала нижегородка в группе ФК "НН" в социальной сети ВКонтакте.
"Форма скромная, как и игра. А хочется, чтоб хоть что-то внушало оптимизм", - отметил другой фанат футбольного клуба.
"Нормальная форма в общем и целом", - миролюбиво заметил третий нижегородец.
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