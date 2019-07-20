Проверки песчаных карьеров начались в Дзержинске Общество

Фото: администрация Дзержинска

Проверки песчаных карьеров начались в Дзержинске 18 июля 2019 года. Первый заместитель главы администрации Глеб Андреев выехал на проверку территорий недропользования по поручению главы города Ивана Носкова.

Участники мероприятия посетили несколько точек. Начали с поселка Дачный, от жителей которого поступали многочисленные жалобы.

Как выяснилось в ходе объезда на первом объекте, из-за того, что по нему не был заключен договор аренды, бюджет города недополучил значительную сумму. В настоящее время ситуация исправлена, договор заключен. Тем не менее, во время рейда недропользователь не смог предъявить необходимые документы, что недопустимо. На втором и третьем объектах также выявлены нарушения, в том числе финансового характера и по документообороту.

"Сегодня первый плановый выезд. Совпадение или нет, но после образования межведомственной комиссии стали заключаться договоры аренды земельных участков, а это поступление денежных средств в бюджет городского округа", - подытожил Глеб Андреев.

Администрация Дзержинска напоминает, что после заключения договора аренды у недропользователя есть все юридические основания оформлять грунтовые подъездные пути. Следующим этапом он обязан организовать мойку колес, с тем чтобы глина и песок не выносились на асфальт. Два недропользователя, объекты которых вошли в программу сегодняшнего рейда, уже готовы это сделать в кратчайшие сроки.

"Мы не препятствуем предпринимательской деятельности и бизнесу, но администрация Дзержинска и жители города должны понимать, что происходит на территории округа. Незаконного или недооформленного недропользования не может быть в принципе", - подчеркнул Глеб Андреев.

"Всем, кто занимается разработкой карьеров, было предложено наводить порядок на своих территориях не по окончании срока действия лицензий, а в момент проведения работ", - добавил депутат городской Думы Юрий Шахунц.

По итогам объезда, с учетом выявленных нарушений, на пятницу 19 июля 2019 года назначена встреча с собственниками этих земельных участков в администрации Дзержинска.