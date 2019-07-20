Ребенок погиб в ДТП на пешеходном переходе в Воротынском районе Нижегородской области Происшествия

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

Ребенок погиб в ДТП на пешеходном переходе в Воротынском районе 18 июля 2019 года. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

На 548 км а/д Москва – Уфа, 34-летний водитель (стаж 14 лет), управляя автомобилем ГАЗ 27901, совершил наезд на ребенка, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП погибла 9-летняя девочка, учащаяся 3 класса. Она была в сопровождении мамы.

По данному факту в МО МВД России "Воротынский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).