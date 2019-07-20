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Общество

Многодетной матери из Шахуньи выплатили пособие после вмешательства прокуратуры

19 июля 2019 10:49  [729] Общество

Многодетной матери из Шахуньи выплатили пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 19 июля 2019 года.

Установлено, что заявление многодетной матери и документы, необходимые для назначения пособия, представлены работодателем (филиалом ГП НО "Нижегородская областная фармация") в Фонд социального страхования с нарушением установленного законодательством пятидневного срока.

Кроме того, фондом социального страхования документы неоднократно возвращались работодателю для внесения недостающих сведений, что привело к несвоевременной выплате пособия.

По выявленных нарушениям директору филиала внесено представление, по результатам рассмотрения которого, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время пособие начислено и выплачивается.

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