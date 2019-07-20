Арзамасские промышленники обсудили развитие предприятий и благоустройство города Бизнес

Фото: Пресс-служба АПЗ

Члены Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей "Развитие" (ААПП) обсудили ближайшие городские мероприятия, благоустройство территорий и проблемы промышленности. Об этом сообщает пресс-служба АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина".

Заседание началось с приема новых членов в ассоциацию. Председатель ААПП Олег Лавричев под общие аплодисменты вручил генеральному директору Арзамасского водоканала Сергею Алферову соответствующий документ.

О подготовке к двум крупным городским мероприятиям рассказал первый заместитель мэра Арзамаса Михаил Гусев. С 29 июля по 1 августа пройдет юбилейный X Международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни "Арзамасские купола", который соберет около 50 творческих коллективов из 18 регионов страны и Республики Беларусь.

Празднование 441-й годовщины Арзамаса решением городской Думы было перенесено с июля на 31 августа. Основные мероприятия пройдут на ул. Карла Маркса, где будет организована промышленная выставка, на которой предприятия Арзамаса продемонстрируют свою продукцию.



"В парке культуры и отдыха сейчас ведется строительство в рамках национального проекта. В парке будут проложены дорожки для велосипедов, скандинавской ходьбы, построены два амфитеатра, комьюнити-центр, где дети будут учиться лепить из глины, и многое другое", - рассказал заместитель главы города.

По словам Михаила Гусева, также идет планомерная работа по реконструкции контейнерных площадок для мусора, а из областного бюджета планируется выделить 57 млн рублей на ремонт 14 городских дорог.

Об итогах социально-экономического развития Арзамаса за I квартал рассказал директор департамента экономического развития горадминистрации Алексей Смирнов:

"По итогам I квартала наш город занял 6 место по уровню социально-экономического развития среди 52 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. На сегодняшний день таких территорий с высоким уровнем развития в регионе всего 11. На трех предприятиях уровень зарплаты выше, чем в среднем по промышленности города: на АПЗ, в "Темп-Авиа" и "Эльстер Газэлектронике", - пояснил Алексей Смирнов.

О реализации на территории города федерального проекта "Старшее поколение" рассказал директор Центра занятости населения Арзамаса Анатолий Головастиков.

Заместитель управляющего филиалом "Приволжский" банка "Открытие" Екатерина Григорьева выступила с комплексным предложением для бизнеса к членам ААПП.

Генеральному директору АПЗ Олегу Лавричеву был вручен диплом за III место в областном конкурсе "Лучший работодатель Нижегородской области – 2018" в номинации "Кадровый потенциал производственной сферы".

Заседание посетил генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев, который рассказал о состоянии промышленности в области.

"Особую тревогу вызывают сборы налогов, многочисленные проверки и многомиллионные штрафы, которые "душат" производство. Подобное "ограбление бизнеса" отражается на политике ценообразования и даже грозит остановкой многих средних предприятий. К примеру, по последним данным, производство бульдозеров в России уже стало дороже, нежели на территории соседнего государства, что делает отечественное производство просто неконкурентоспособным", - говорится в сообщении пресс-службы.

Валерий Цыбанев обратился к Олегу Лавричеву как к председателю комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма областного Законодательного собрания с предложением совместно с НАПП, ТПП НО и органами по защите прав предпринимателей более плотно работать над исправлением этой ситуации.

Плановое заседание ААПП прошло на базе арзамасской воспитательной колонии. Казенное учреждение обладает собственными производственными мощностями: цехом металлообработки (методом холодной штамповки) и швейным участком. Воспитанники колонии, отбывая срок наказания, осваивают рабочие профессии, трудятся на производстве, получая символическую заработную плату. На местных производственных участках работают и наемные гражданские лица: административный персонал, инженеры, токари.

Заключенные изготавливают простые автокомпоненты для конвейера ПАО "ГАЗ", корпуса для медицинских приборов ПАО "ГЗАС", наконечники проводов для ООО "ПО "Автопровод", производят мебельную фурнитуру, шьют полотенца и рабочие рукавицы.

В учреждении есть свои токарные, фрезерные, координатно-расточные и шлифовальные станки, кузнечно-прессовое оборудование, термическая печь, гильотинные ножницы, компрессорные станции. Начальник колонии полковник внутренней службы Николай Сивов отметил, что в настоящее время учреждение имеет возможность принимать дополнительные заказы, в том числе с использованием сырья и материалов заказчика.