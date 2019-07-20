"Металлсервис Поволжье" расширяет складские помещения в Нижнем Новгороде Бизнес

Компания "Металлсервис Поволжье" (крупнейший металлмаркет России) с июля 2019 года расширила свои площади в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью компании "Металлоптторг".

"Металлсервис Поволжье" уже более 15 лет располагается на территории универсального складского комплекса №1 (ул.Вязниковская, д.3А) компании "Металлоптторг" и предлагает клиентам производство листового проката, труб различного диаметра, профилей и холоднокатаной ленты, а также весь ассортимент металлопроката (от арматуры до метизов).

Заключение нового договора на расширение (на универсальном складском комплексе №2 компании "Металлоптторг" на ул.Коновалова, д.4) открывает новые возможности как для самой компании "Металлсервис Поволжье", так и для её клиентов. Теперь ассортимент предлагаемой продукции станет гораздо больше.

"Мы давно сотрудничаем с компанией "Металлоптторг" и смело можем сказать, что стали уже не просто партнерами, а настоящими друзьями. Мы уверенны, что нам всегда пойдут навстречу, помогут подобрать подходящие площади и подберут для нас индивидуальные ценовые условия. В ближайшем будущем снова планируем расширение, а сотрудничать намерены в будущем исключительно с компанией "Металлоптторг", - сказал заместитель генерального директора ООО "Металлсервис Поволжье" Алексей Ефремов.

Генеральный директор компании "Металлоптторг" Александр Уваров подтвердил прочность сложившихся партнёрских связей.

"Сотрудничество с такой крупной компанией, как "Металлсервис Поволжье" дает нам силы и уверенность в том, что мы все делаем правильно, что наш труд необходим и мы помогаем нашим клиентам добиваться своих целей. Спасибо вам за доверие. Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - отметил он.

Фото: Отдел по связям с общественностью компании "Металлоптторг"