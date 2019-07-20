Последние новости рубрики Бизнес
19 июля 2019 15:39  [370] Антисанитария на молокозаводе? Доследственная проверка организована в Воротынском районе Нижегородской области
19 июля 2019 13:41  [183] Банк "Открытие" вошел в топ-5 банков РФ по количеству офисов для сбора биометрических данных
19 июля 2019 12:11  [170] "Металлсервис Поволжье" расширяет складские помещения в Нижнем Новгороде
19 июля 2019 11:50  [279] Арзамасские промышленники обсудили развитие предприятий и благоустройство города
18 июля 2019 17:31  [274] Более 200 нижегородских предприятий будут внедрять бережливое производство
18 июля 2019 17:03  [179] "Шесть промышленных предприятий Арзамаса успешно сотрудничают с Беларусью", - Александр Щелоков
18 июля 2019 16:51  [241] Альфа-Банк запустил новый формат инвестиционного профилирования
18 июля 2019 13:44  [223] "Автолавки в село": предприниматели Нижегородской области получат субсидии
18 июля 2019 11:54  [206] Банк "Открытие" предлагает корпоративным клиентам дистанционное открытие депозитов
17 июля 2019 19:13  [363] Нижегородский земельный совет одобрил 15 проектов на 3,3 млрд рублей
Бизнес

"Металлсервис Поволжье" расширяет складские помещения в Нижнем Новгороде

19 июля 2019 12:11  [170] Бизнес

Компания "Металлсервис Поволжье" (крупнейший металлмаркет России) с июля 2019 года расширила свои площади в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью компании "Металлоптторг".

"Металлсервис Поволжье" уже более 15 лет располагается на территории универсального складского комплекса №1 (ул.Вязниковская, д.3А) компании "Металлоптторг" и предлагает клиентам производство листового проката, труб различного диаметра, профилей и холоднокатаной ленты, а также весь ассортимент металлопроката (от арматуры до метизов).

Заключение нового договора на расширение (на универсальном складском комплексе №2 компании "Металлоптторг" на ул.Коновалова, д.4) открывает новые возможности как для самой компании "Металлсервис Поволжье", так и для её клиентов. Теперь ассортимент предлагаемой продукции станет гораздо больше.

"Мы давно сотрудничаем с компанией "Металлоптторг" и смело можем сказать, что стали уже не просто партнерами, а настоящими друзьями. Мы уверенны, что нам всегда пойдут навстречу, помогут подобрать подходящие площади и подберут для нас индивидуальные ценовые условия. В ближайшем будущем снова планируем расширение, а сотрудничать намерены в будущем исключительно с компанией "Металлоптторг", - сказал заместитель генерального директора ООО "Металлсервис Поволжье" Алексей Ефремов.

Генеральный директор компании "Металлоптторг" Александр Уваров подтвердил прочность сложившихся партнёрских связей.

"Сотрудничество с такой крупной компанией, как "Металлсервис Поволжье" дает нам силы и уверенность в том, что мы все делаем правильно, что наш труд необходим и мы помогаем нашим клиентам добиваться своих целей. Спасибо вам за доверие. Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - отметил он.

Фото: Отдел по связям с общественностью компании "Металлоптторг"

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph