Фестиваль водных видов спорта пройдет в Нижнем Новгороде при поддержке ЗС НО и Александра Табачникова Общество

Александр Табачников (в центре) Фото: Архивное фото пресс-службы ЗС НО

Международный фестиваль водных видов спорта "Юношеский кубок Волги" пройдет в Нижнем Новгороде при поддержке Законодательного собрания региона и вице-спикера парламента Александра Табачникова. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Церемония открытия фестиваля состоится 21 июля в 10:00 на Гребном канале (яхт-клуб "Лето", полуостров Печерские пески, река Волга). Александр Табачников также примет участие в этом мероприятии.

В пресс-службе пояснили, что фестиваль пройдет в рамках международной парусной регаты среди юношей JUNIOR VOLGA CUP. На открытии вице-спикер обратится с напутственным словом к юным яхтсменам.

Парусный марафон на Волге начнется торжественным открытием и соревнованиями по парусному спорту и гонками лодок на солнечных батареях. Жители и гости Нижнего Новгорода станут свидетелями настоящего недельного парусного фестиваля, в рамках которого пройдут соревнования:

- Волжский этап Всероссийских инженерных соревнований "Солнечная регата": уникальные гонки, где инженерные команды состязаются в скорости, маневренности и выносливости экологически чистых лодок, движущихся за счет солнечной энергии, спроектированных и изготовленных детско-взрослыми коллективами образовательных организаций Нижнего Новгорода и Нижегородской области (Волжская солнечная флотилия), а также Чебоксар и Мурома

- Международное соревнование по парусному спорту среди юношей JUNIOR VOLGA CUP "Кубок Губернатора Нижегородской области" в международных классах яхт "Оптимист", "420": зрители и болельщики могут наблюдать за гонками в непосредственной близости от воды. Ребята будут соревноваться, проходя поочередно установленные на воде знаки, которые составляют гоночную дистанцию. Каждый день запланировано по несколько гонок. Соревнования пройдут в командном и личном первенстве в нескольких зачетных группах

- Национальная парусная лига VI детский дивизион: крупнейший проект России, призванный популяризировать парусный спорт и сделать его более доступным. Детский дивизион НПЛ пройдет в Нижнем Новгороде в рамках международной регаты на Кубок Губернатора Нижегородской области на базе яхт-клуба "Лето"

- Морское многоборье: включает в себя комплекс из пяти олимпийских видов спорта: бег, стрельба, гребля, плавание, парус. Интеграция этих видов спорта способствует развитию и совершенствованию физических и морально-волевых качеств.

В пресс-службе добавили,что главная цель соревнований - приобщить детей к парусному спорту. Регата проводится в Нижнем Новгороде седьмой год подряд. Все это время мероприятие проходит при поддержке Законодательного собрания и Александра Табачникова.

Церемония закрытия и награждение спортсменов назначены на 27 июля.