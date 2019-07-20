Сотрудники Союза Маринс Групп помогли подготовить Храм Иконы Божией Матери Казанской к престольному празднику Общество

Фото: Пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

Сотрудники Союза Маринс Групп помогли подготовить Храм Иконы Божией Матери Казанской к престольному празднику. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп".

Добровольческий отряд кинокомпании "Союз Маринс Групп" отправился приводить в порядок Храм 12 июля, когда православный мир чествовал святых Петра и Павла. 21 июля состоится празднование Дня Казанской иконы Божией Матери, и добровольцы кинокомпании решили помочь в подготовке Храма и прилегающей территории к этому знаменательному событию.

Церковь находится на окраине Нижнего Новгорода, и первоначально была воздвигнута деревянной, а в 1801 году перестроена в каменную благодаря помещику надворного советника Василия Федоровича Набережного и его супруги Марии Андреевны. Храм возведен по традиционной схеме построения церкви - "кораблем" (колокольня, трапезная и основной объем церкви расположены по продольной оси). Главный престол освящен в честь Казанской иконы Божией Матери, придел - во имя святителя Василия Великого. В 1928 году храм закрыли по решению сельсовета. Возобновили богослужение только спустя 69 лет, в 1997 году.

Трудовой день сотрудников кинокомпании "Союз Маринс Групп" начался с молебна, провел который Настоятель Храма, протоиерей Артемий Паршин. После совместной молитвы и благословения сотрудников отряда начались работы по благоустройству храма и прихрамовой территории.

Своими эмоциями о поездке поделилась волонтер кинокомпании "Союз Маринс Групп" Татьяна Кононенко:

"Несмотря на то, что в городе всю неделю шли дожди, мы были уверены, что всё равно приедем помочь Храму в подготовке к светлому празднику, как бы в этот день не проявила себя погода. Мы готовились к этому дню, ждали его, и, кажется, сама природа поддерживала нас в этом начинании. Когда мы приехали в Храм, светило солнце, было тепло: добрым делам благоволили даже погодные условия. Мы испытали не просто удовлетворение от того, что делали, но и огромную благодарность за то, что получили возможность оказать помощь Храму и всем прихожанам, и что эта помощь была не для "галочки".

По завершении работ добровольцев кинокомпании ожидала совместная трапеза с Настоятелем Храма, где он поблагодарил отряд и выразил надежду на дальнейшие встречи:

"Сегодня мы празднуем память святых первоверховных апостолов Петра и Павла, которые длительно и достойно потрудились в деле проповеди слова Христова, - обратился к добровольцам Настоятель. – И в этот день к нам приехал добровольческий отряд, чтобы помочь подготовится уже к престольному празднику этого Храма. Сегодня был выполнен огромный объем работы. Сделано и много, и качественно, и быстро. Дело волонтерства – нужное дело. Оно было и остается отличительной чертой всего русского народа. Мы вас благодарим, вам помощи Божией. Приезжайте к нам еще! А самое главное, когда мы будем любовью своей делиться, тогда вокруг нас начнет всё налаживаться.

Добровольческий отряд кинокомпании "Союз Маринс Групп" был образован еще в сентябре 2017 года. Тогда Союз Маринс Групп стал первой коммерческой организацией, на базе которой начал реализоваться этот пилотный проект, предусматривающий оказание помощи храмам и монастырям. В планах – оказание посильной помощи храмам Нижнего Новгорода и области, участие в православной жизни.