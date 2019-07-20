Международный День Бокса состоится в ТРК Небо 21 июля
Фото:
Ассоциация любительского спорта 21 июня отметит свой 10-й юбилейный турнир в ТРК "Небо" 21 июля. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгового комплекса.
Флагманский спортивный праздник Ассоциации "Международный День Бокса" станет турниром любительских Лиг бокса и кикбоксинга.
В турнире на профессиональном бойцовском ринге примут участие спортсмены-любители из бойцовских клубов Нижнего Новгорода и области. Более 30 человек старше 18 лет сразятся за медали, кубки и места в рейтинге, а также за дополнительные призовые номинации от партнеров Лиги - компании "Double Punch".
В качестве специальных гостей в празднике примут участие прославленные спортсмены региона, среди которых: Антон Муштанов (Серебряный призёр Чемпионата Мира по кикбоксингу, Чемпион Европы по кикбоксингу, Абсолютный чемпион России по бодибилдингу и фитнесу), Магомед Алиев (Чемпион Европы, чемпион мира, МСМК по боевому самбо), директор ФОКа "Олимпийский" Вероника Футина (трехкратная чемпионка мира по рукопашному бою), президент федерации ММА Максим Киселев и многие другие.
Интервью организаторов о подготовке к турниру можно посмотреть на канале YouTube.
Турнир пройдет 21 июля, начало — в 14:00.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+