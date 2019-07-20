Более 2,5 тысяч человек примут участие в молодежном форуме ПФО "iВолга-2019" Общество

Более 2,5 тысяч человек примут участие в молодежном форуме ПФО "iВолга-2019", сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.

Форум стартует 23 июля в Самарской области.

Стоит отметить, что накануне по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова помощник полпреда Владимир Колчин прибыл с рабочей поездкой в Самарскую область. На площадке Форума Владимир Колчин провел совещание по вопросам готовности окружного Молодежного форума "iВолга" с ответственными представителями региональных органов государственной власти и дирекцией Форума, а также проинспектировал площадку, где пройдет крупнейшее окружное молодежное мероприятие.

Открывая совещание, Владимир Колчин напомнил, что в этом году Молодежный форум ПФО провел "перезагрузку", которая коснулась основных направлений его работы и будет называться "iВолга 2.0". Обновленная концепция "iВолги" была анонсирована в Москве на заседании Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО, которое прошло под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Полюбившаяся молодым людям площадка должна стать еще более динамичной и соответствовать современным тенденциям государственной молодежной политики Российской Федерации.

По итогам приема основных объектов Форума (образовательные шатры, культурные и спортивные площадки, места проживания участников и др.) работа по подготовке признана удовлетворительной. С 22 июля начнется заезд на площадку участников Форума из всех регионов округа.

Форум пройдет по традиции в Самарской области на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля 2019 года. В седьмой раз участники из 14 регионов ПФО и других субъектов России, а также молодежь иностранных государств (из 10 стран СНГ) будут обмениваться опытом и идеями, заниматься разработкой и реализацией различных гуманитарных, инновационных проектов, проходить образовательные программы. Участие в мероприятии примут более 2,5 тыс. человек. Наиболее успешные ребята получают гранты на развитие в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. Общий грантовый фонд конкурса в этом году насчитывает 10 млн рублей. За время проведения форума уже более 300 проектов участников "iВолги" получили грантовую поддержку в размере более 56 млн рублей.

В ходе Форума "iВолга 2.0" будут работать десять смен, содержание которых отражает стратегические направления государственной молодежной политики.

В этом году на Форуме будет организован многофункциональный комплекс "Карьера будущего", в котором крупнейшие промышленные предприятия, представленные в Приволжском федеральном округе, будут проводить профориентационную деятельность для участников Форума "iВолга 2.0".

Принять участие в Форуме смогут и представители маломобильной молодежи. Традиционно будет организован инклюзивный городок. Для комфорта участников оборудуют специальные палатки, на территории установят пандусы и гладкие дорожки для колясок.

Культурная составляющая "iВолги" будет ознаменована "Годом Театра" в России. В рамках Форума состоится II Окружной фестиваль молодежных театров, в котором будут презентованы постановки победителей регионального этапа окружного проекта "Театральное Приволжье".

Кроме этого, запланированы выставки арт-объектов и научно-технического творчества, спортивные и культурно-досуговые мероприятия. Ежедневно будет работать экспертный коворкинг-центр.

Гостями Молодежного форума ПФО "iВолга" в 2019 году станут главы регионов округа, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, руководители крупных некоммерческих общественных организаций и промышленных предприятий, ведущие спортсмены Российской Федерации, ученые.

Отметим, что 30 июля в торжественной церемонии закрытия, а также награждения победителей Молодежного форума ПФО "iВолга 2.0" примет участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Молодежный форум ПФО "iВолга" является одним из самых популярных и посещаемых в России. В 2019 году число желающих принять участие в проекте превысило 13 тыс. человек.