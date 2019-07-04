Штрафы заплатят руководители трех районов Нижнего Новгорода за бездействие после поступивших обращений Общество

Прокуратура города Нижнего Новгорода добилась привлечения к административной ответственности должностных лиц за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан. Как сообщили в городской прокуратуре, в адрес главы города, глав администраций Приокского, Ленинского, Московского районов внесены представления об устранении нарушений закона, в отношении ряда должностных лиц администраций районов города вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении.

Так, по обращениям граждан о ненадлежащем содержании общего имущества многоквартирного жилого дома и бездействии управляющей организации ОАО "Домоуправляющая компания Нижегородского района" решение о направлении обращений для рассмотрения в уполномоченный орган - государственную жилищную инспекцию Нижегородской области в установленный законом срок не принято.

Аналогичные нарушения выявлены при рассмотрении обращений в администрации Советского, Ленинского, Канавинского, Московского районов.

По результатам проверки в отношении главы администрации Нижегородского района, заместителей главы администрации Советского и Канавинского районов возбуждены три дела об административных правонарушениях, по решению суда они выплатят штрафы по 5 тысяч рублей каждый.