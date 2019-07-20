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Общество

Ливни, грозы и град. К вечеру в Нижнем Новгороде ожидаются ЧС

19 июля 2019 14:30  [442] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает, что 19 июня неблагоприятные погодные условия могут вызвать чрезвычайные ситуации в Нижнем Новгороде.

ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" прогнозирует, что сегодня к вечеру ожидаются грозы, ливни и град. Кроме того, прогнозируются порывы ветра до 18 м/с.

Ожидается, что такая погода продлится до середины ночи.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением или обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, в том числе строительных кранов.

Есть вероятность падения деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Кроме того, не исключается вероятность поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, не оборудованных громоотводом, разрядами молний.

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