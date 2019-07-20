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Общество

Мастер-класс грузинской кухни пройдет в ТЦ "Муравей"

20 июля 2019 11:59  [209] Общество
Мастер-класс грузинской кухни пройдет в ТЦ Муравей

Мастер-класс грузинской кухни пройдет в ТЦ Муравей

Мастер-класс грузинской кухни пройдет в ТЦ "Муравей". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгового центра.

21 июля на пятом этаже торгового центра в ресторане "Хачапури и Вино" состоится мастер-класс по приготовлению традиционных фруктовых слоек для юных поваров. В мероприятии могут принять участие дети от трех до 13 лет. Это возможность поучиться основам кулинарии у представителя национальной гильдии поваров, углубиться в историю этого искусства, испытать новые современные технологии приготовления традиционных рецептов, узнать все секреты национальных блюд.

Для участия необходимо зарегистрироваться на мастер-класс по телефону 8-908-153-14-33. В стоимость мастер-класса (300 рублей) входят все ингредиенты и материалы для приготовления блюд. Бонусом для всех юных участников кулинарного урока станет приготовление и дегустация сладких напитков.

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