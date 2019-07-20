Школа на 400 мест открывается в Дальнеконстантиновском районе в рамках нацпроекта "Образование" Общество

Фото: Александр Воложанин

Школа на 425 мест открывается в Дальнеконстантиновском районе в рамках нацпроекта "Образование". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительств региона.

Глава области Глеб Никитин 19 июля 2019 года в ходе рабочего визита в Дальнеконстантиновский район проинспектировал готовность этой школы к новому учебному году.

Строить школу на 425 мест в п.ст. Суроватиха начали еще в 2016 году. Глеб Никитин обратился к ответственным за строительство с указанием не допускать в будущем подобных срывов.

"Меня категорически не устраивают подобные срывы сроков, особенно, когда речь идет о детях. У вас были все возможности сдать школу своевременно и дать местным школьникам возможность учиться в современных условиях. Прошу министерство образования и главу района взять на личный контроль своевременный запуск учебного процесса в новом здании. 1 сентября дети должны прийти учиться уже сюда. 20 августа доложить мне о готовности", - отметил глава региона Глеб Никитин.

Строительство школы проходит в рамках национального проекта "Образование", который реализуется в стране в соответствии указом президента РФ Владимира Путина.

"Строительство этой школы всегда было в центре нашего пристального внимания. К сожалению, во время проведения работ пришлось вносить изменения в проект, была аритмия в координации между подрядчиком и заказчиком", - заявил депутат Государственной Думы РФ, секретарь НРО партии "Единая Россия" Денис Москвин.

По его словам, последнее совещание проводили здесь весной текущего года, на котором присутствовали представители министерства образования Нижегородской области, региональной инспекции государственного строительного надзора, администрации района и фирмы подрядчика.

"Мы обсудили все вопросы, которые затягивали сроки сдачи объекта. Тогда была проработана дорожная карта по устранению последних замечаний. И сейчас мы видим полностью готовый к приемке объект", - добавил Денис Москвин.

Из стен старой Муравьихинской средней школы вышли практически все жители поселка и близлежащих населенных пунктов. Сегодня здесь учатся 322 человека. Школа реализует основные общеобразовательные и адаптированные образовательные программы.

"Здесь предусмотрено все, что необходимо для обучения и развития детей. У нас очень развиты волейбол и баскетбол, наши дети ежегодно побеждают в муниципальных соревнованиях, ездят и на региональные соревнования. Мы успешно сдаем нормы ГТО, получаем золотые, серебряные, бронзовые значки. А в новой школе будут целых два спортивных зала - для старшеклассников и для младших школьников", - сказала директор школы Светлана Чанаева.

В Муравьихинской средней школе создана современная учебно-материальная база. Это 25 кабинетов, оборудованных интерактивными досками и мультимедийными установками с выходом в Интернет, комбинированная мастерская и библиотека на 16 тысяч экземпляров книг. При школе есть свой учебно-опытнический участок - 25 соток.

"В нашей школе есть даже свое лесничество. Мы очень тесно сотрудничаем с лесхозом Дальнеконстантиновского района, регулярно выезжаем на соревнования в Красные Баки. В старом здании школы нам было тесновато, а в новой мы сможем оборудовать для таких занятий целый кабинет. 77% от общего числа обучающихся регулярно заняты в кружках и секциях дополнительного образования", - добавила директор.

В школе функционирует свой историко-краеведческий музей, в котором ведется большая работа по изучению истории и этнографии родного края, ежемесячно выпускается школьная газета "Школьная ПОРА", выходят выпуски школьного телевидения "МурТВ".

Обучающиеся реализуют свою деятельность в рамках Российского движения школьников. мНа базе Муравьхинской школы действуют инновационные площадки: на муниципальном уровне "Технология развития критического мышления школьников на основе технического творчества"; на региональном уровне "Развитие психолого-педагогической компетентности родителей в условиях партнерства школы и семьи" (НИРО).

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию новой школы было выдано 7 июня 2019 года. В настоящее время администрация района ведет работу по получению лицензии на образовательную деятельность.