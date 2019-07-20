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Общество

Идентификация гражданина РФ: бумажные паспорта отменят в 2022 году

19 июля 2019 15:29  [223] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Россия перейдет на выдачу электронных паспортов в 2020 году, в 2022 году бумажные паспорта перестанут выпускать. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на решение, которое было принято правительством РФ на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Нацпроект "Цифровая экономика" предполагает, что переход на электронные паспорта обойдется в 114,4 млрд рублей. Картридер, способный считывать данные с карты, будет стоить тысячу рублей.

Что будет из себя представлять электронный паспорт?

Новые паспорта будут в виде пластиковой карты с чипом. Они будут разработаны на базе технологии NFC и снабжены индивидуальными QR-кодом и голографической защитой. Также у россиян будет возможность загрузить личные данные в мобильное приложение.

(фото: с сайта zakony2017.ru)

Мобильное приложение создаст госразработчик, которого утвердят в августе этого года. Известно, что приложение будет доступно для всех платформ — Android, iOs и для разрабатываемый российской "Авроры". Требования к его криптозащите уже согласованы с ФСБ.

Срок действия паспорта составит десять лет.

Какие сведения будет содержать электронный паспорт?

Какие именно данные будет содержать паспорт пока неизвестно. Их перечень будет утвержден актом правительства. Предварительно, помимо традиционной информации о ФИО, дате и месте рождения, адресе регистрации, в нем будут сведения о наличии водительского удостоверения, свидетельство СНИЛС и ИНН, а также страховые свидетельства.

(фото: с сайта zakony2017.ru)

Как получить электронный паспорт?

Массовое введение новых паспортов начнется с Москвы в июле 2220 года. Заниматься выдачей будут отделения ОВД, выдающие загранпаспорта нового образца. В перспективе – возможность получения паспорта через МФЦ.

Предположительно изначально пошлина за выдачу паспорта будет в размере 300 рублей, потом она вырастет.

Старые паспорта останутся действительными до окончания срока их действия.

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