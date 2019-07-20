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Общество

Количество жалоб на вывоз мусора в Нижегородской области снизилось на 86,5%

19 июля 2019 15:55  [229] Общество

Количество жалоб на вывоз мусора и содержание контейнерных площадок в Нижегородской области снизилось на 86,5%. Об этом сообщает пресс-служба губекрнатора и правительства региона.

19 июля 2019 года в Гагино прошел рейд Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Нижегородской области. Специалисты ГЖИ совместно с сотрудниками регионального оператора и местной администрации проверили содержание контейнерных площадок и соблюдение графика вывоза мусора. Мероприятие прошло в рамках поручения губернатора Глеба Никитина, которое было дано на заседании правительства региона 20 июня.

В рамках рейда специалисты ГЖИ проверили контейнерные площадки в селе Гагино, в частности ту, которая была показана во время примой линии президента России Владимира Путина. Комиссия посетила и озеро Моховое, где жители самостоятельно поставили импровизированную урну из бочки. Сейчас там установлен мусорный контейнер. Он расположен в 20 метрах от береговой линии озера. Вывоз мусора из контейнера включен в график регионального оператора. По итогам рейда серьезных нарушений специалистами выявлено не было.

"Нами были высказаны небольшие замечания по вывозу крупногабаритного мусора. Но эти вопросы мы проработали совместно с местной администрацией. Также стоит отметить, что в целом по области количество жалоб на работу регоператоров сильно сократилось. Они наладили своевременный вывоз мусора и жалобы жителей отрабатывают максимум в течение суток",- отметил начальник контрольно-аналитического отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области Михаил Куренков.

"Согласно графикам, которые мы проработали совместно с региональным оператором, вывоз мусора в селе Гагино осуществляется ежедневно, в Гагинском районе – два раза в неделю. Также, благодаря субсидии, которая была выделена из областного бюджета, мы сейчас начинаем работу по оборудованию контейнерных площадок", - рассказал заместитель главы администрации Гагинского муниципального района Александр Семиков.

От жителей Гагино с января 2019 года в Госжилинспекцию поступило всего три обращения, связанных с вывозом ТКО.

Также регоператором в Гагинском районе с 15 июля было установлено 136 новых контейнеров. Эта работа будет продолжена.

Отметим, что за несвоевременный вывоз мусора для региональных операторов предусмотрен штраф – от 5 до 10 тысяч рублей. Для управляющих компаний за ненадлежащее содержание контейнерных площадок наказание предусмотрено в размере от 8 до 13 тысяч рублей.

В целом в Нижегородской области количество обращений граждан по вывозу мусора и содержанию контейнерных площадок с начала года снизилось на 86,5%. Если в январе в ГЖИ поступило 450 жалоб, в июне - 174 жалобы от жителей, то за 19 дней июля их количество уменьшилось до 61. Также специалисты Госжилинспеции с начала года провели 587 подобных мероприятий.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам прямой линии Президента России Владимира Путина дал поручение провести дополнительные рейды по проверке соблюдения периодичности вывоза мусора.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

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