Глеб Никитин проинспектировал строительство детсада объекта в рамках нацпроекта "Демография" Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 июля 2019 года во время рабочего визита в Дальнеконстантиновский район проинспектировал ход работ по строительству детского сада "Солнышко" на 60 мест в рамках национального проекта "Демография", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Строительство здания детского сада для малышей ясельного возраста от двух месяцев до трех лет в р.п. Дальнее Константиново начато в 2018 году. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы в соответствии с графиком производства работ. Техническая готовность объекта составляет около 65%.

По словам губернатора, "сегодня крайне важно соблюдение установленных сроков и добросовестное отношение к работе всех, задействованных на строительстве, и контролирующих структур". Глеб Никитин поручил руководству министерства образования и главе района взять все работы на объекте под личный контроль.

"Надеюсь, что вы понимаете важность появления в рабочем поселке детского сада, в котором также будут ясельные группы. В рамках национального проекта мы должны создавать все условия для воспитания детей", - заметил Глеб Никитин.

Как рассказали жители поселка, очередь в детские дошкольные учреждения на сегодняшний день в районе достаточно велика, и новый детский сад здесь просто необходим.

На сегодняшний день в поселке очередность для малышей от одного года до трех лет составляет 66 человек. Новый детский сад позволит полностью решить эту проблему.

К новому году детский сад "Солнышко" для самых маленьких жителей р.п. Дальнее Константиново должен быть открыт. Срок сдачи объекта до 30 декабря 2019 года.