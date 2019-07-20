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Общество

Речные трамваи до Городца и Макарьева начнут курсировать после тестовых испытаний

19 июля 2019 17:06  [1059] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Речные трамваи от Нижнего Новгорода до Городца и Макарьева начнут курсировать после тестовых испытаний. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 19 июля 2019 года.

Напомним, о возможном возобновлении речных перевозок в марте этого года сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин во время презентации потенциала региона в торгово-промышленной палате РФ.

Перевозки планируется осуществлять на пассажирских судах на подводных крыльях "Валдай 45Р", производство которых началось в мае 2018 года.

"Валдай 45Р" предназначен для скоростной перевозки пассажиров в светлое время суток. Пассажиры в это время находятся в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Эксплуатировать данное судно можно на полноводных реках по всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока. Это первое речное пассажирское судно нового поколения.

Стоимость проезда еще не определена. Но по предварительным оценкам, цена билета будет варьироваться от 300 до 600 рублей. Планируется, что маршруты будут работать в выходные дни.

Как пояснили в министерстве, в настоящее время идет обучение персонала для работы на новом судне, проводятся первые тестовые рейсы, проверяется готовность причалов.

Кроме того, ведется работа по созданию компании, которая возьмет на себя функции оператора. Также определяется схема участия Нижегородской области в данном проекте.

"Как только все необходимые процедуры и тестовые испытания завершатся, скоростные речные перевозки будут запущены". – пообещали в министерстве.

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