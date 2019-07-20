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Общество

Глеб Никитин рассказал о мерах поддержки специалистов на селе

19 июля 2019 17:27  [162] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках рабочего визита в Дальнеконстантиновский район встретился с главными редакторами шести муниципальных СМИ, входящих в Арзамасское творческое объединение журналистов.

На встрече журналисты интересовались решением кадровой проблемы в здравоохранении, развитием АПК и программой поддержки местных инициатив (ППМИ).

По словам губернатора, в Нижегородской области действительно существует проблема с кадрами в районах и малых городах, в том числе в учреждениях здравоохранения.

"Правительством реализуются мероприятия, направленные на решение этого вопроса. Именно поэтому мы разработали новую областную программу. Специалисты здравоохранения, образования, социальной сферы могут рассчитывать на поддержку в 1 млн рублей. Возрастных границ нет, главное условие – человек должен проработать 7 лет на одном месте после получения поддержки. Хотел бы обратить внимание на важность информирования об этом, в том числе с помощью районных газет", - сообщил Глеб Никитин.

Губернатор отметил и важность программы поддержки местных инициатив. "Эта программа уже показала свою эффективность. Мы и дальше будет увеличивать объемы поддержки. Выделим целевые направления, например, по ремонту дорог. Люди должны четко понимать, какие их потребности можно удовлетворить с помощью ППМИ. Прием заявок на будущий год будет проводиться в IV квартале этого года. Тогда появится больше времени на проведение работ по благоустройству", - заключил Глеб Никитин.

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