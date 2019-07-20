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Общество

Морковь, свежемороженая рыба и лук подешевели на нижегородских прилавках

20 июля 2019 09:49  [180] Общество

Морковь, свежемороженая рыба и лук подешевели на нижегородских прилавках.

Как сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат, с 8 по 15 июля 2019 года в регионе на 1,7% снизилась средняя цена на морковь (с 44,3 до 43,5 рублей за кг), на 0,6% подешевела свежемороженая рыба (с 164,5 до 163,5 рублей за кг), на 2% - лук (с 42,8 до 41,9 рублей за кг).

По данным службы статистики, с 8 июля в области снизились средние цены на масло, сахар и пшеничную муку.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,3% меньше среднероссийского показателя.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об увеличении господдержки фермерства в регионе в 2019 году. В 2018 году на поддержку фермерства было направлено 112,3 млн рублей. Это позволило выдать 16 грантов начинающим фермерам, 11 грантов на развитие семейных ферм и оказать поддержку 1 сельскохозяйственному кооперативу. В 2019 году финансирование поддержки фермерства по этим программам будет увеличено почти на 10 млн рублей.

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