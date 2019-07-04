Систему видеонаблюдения установят на проспекте Молодежный в Нижнем Новгороде Общество

Систему видеонаблюдения установят на проспекте Молодежный в Нижнем Новгороде, сообщил глава Автозаводского района Александр Нагин во время объезда по объектам программы формирования комфортной городской среды, сообщает пресс-служба мэрии.

В сообщении говорится, что инспекции не реже раза в неделю проводит заместитель мэра Виктор Сдобняков по поручению главы города Владимира Панова.

На территории сквера проложен электрический кабель, планируется выставить закладные под опоры освещения. Всего на территории сквера будет размещено 14 торшерных стоек со светодиодными светильниками.



Стоит отметить, что на проспекте Молодежный установлено видеонаблюдение. "Ростелеком" уже проложил подземные коммуникации. В ближайшее время на территорию площадки будут завезены опоры, на которые в дальнейшем будет монтироваться оборудование.

Добавим, что из-за особенностей сквера - высокие деревья, тенистая сторона - на некоторых участках дождевая вода уходит медленно. Сейчас работы ведутся на сухом грунте. За соблюдением технологии тщательно следят и общественные контролеры, и сотрудники администрации.

Виктор Сдобняков напомнил, что общественные контролеры во всех районах города прошли процесс обучения. "Система контроля с участием горожан поможет избежать ошибок при строительстве и проблем при эксплуатации благоустроенных территорий", - заявил заместитель мэра.

Напомним, на благоустройство второй очереди сквера Прыгунова выделено 22,4 млн рублей. Проектом предусмотрено озеленение (15 деревьев, 31 кустарник, 212 кв.м. цветников), устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, лавочек, урн. За ходом работ наблюдают общественные контролеры.

Ранее сообщалось, что в этом году на благоустройство территорий по программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» выделено на треть больше средств, чем в 2018-м, благоустраивается 15 общественных пространств (список прилагается). Финансирование в абсолютных цифрах выросло с 516 млн в 2018 году до 697 млн рублей в этом. Все концепции общественных пространств предварительно обсуждались с жителями. Глава города Владимир Панов поставил задачу благоустройство всех парков и скверов завершить до окончания сезона отпусков, а новые пляжные зоны на Гребном канале и в Молитовском затоне открыть летом. Заместитель мэра Виктор Сдобняков вместе с представителями городского Института урбанистики и Дирекции парков и скверов еженедельно инспектирует ход работ.