Сельскохозяйственная выставка "День поля" пройдет в Нижегородской области 2 августа Общество

Сельскохозяйственная выставка "День поля" пройдет в Нижегородской области 2 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что сельскохозяйственная выставка состоится на территории Кстовского района на поле возле села Татинец.

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, в рамках мероприятия участникам продемонстрируют сельскохозяйственную технику и оборудование, представят новые технологии в сфере сельскохозяйственного производства. Также будет презентована продукция фермерских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона и многое другое. Кроме того, пройдут конкурс пахарей и выводка племенных животных.

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области приглашает всех желающих принять участие в выставке.

Подробная информация по мероприятию, контактные данные организаторов, а также форма заявки для участия размещены на сайте областного минсельхоза https://mcx-nnov.ru/.