Глеб Никитин пригласил нижегородцев на кинопоказы фестиваля "Горький fest" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил нижегородцев на кинопоказы фестиваля "Горький fest", сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Нижегородском государственном академическом театре драмы им. М.Горького 19 июля прошла церемония открытия фестиваля нового российского кино "Горький fest". Со сцены участников и гостей фестиваля поприветствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, Народный артист РФ, президент фестиваля "Горький fest" Михаил Пореченков и автор проекта "Горький fest", кинорежиссёр, генеральный директор продюсерского центра "ЛЮКСАР", продюсер кинофестиваля "Горький fest" Оксана Михеева.

"В прошлом году, когда мы встречали второй кинофестиваль, были по-настоящему воодушевлены перезагрузкой, которая произошла. Идея фестиваля появилась и была реализована в 2017 году. Было всего 2 площадки, 10 тысяч участников. В прошлом году уже 70 тысяч участников и 13 площадок, открытый кинопоказ на Нижне-Волжской набережной, которая тоже для нас стала символом культурного возрождения и развития города. В этом году мы расширили географию, включили в программу, как и обещали в прошлом году, стадион «Нижний Новгород», показы фильмов также пройдут в 9 районах, в которых при поддержке Фонда кино были открыты залы с современным кинооборудованием. До конца года в регионе по этой программе, которая в 2019-м была включена в нацпроект "Культура", будут открыты еще два кинозала – в Выксе и Навашине. Также продолжатся кинопоказы на Нижне-Волжской набережной. Я бы хотел пожелать гостям, участникам, нижегородцам получить настоящее эстетическое удовольствие от знакомства с искусством. Смотрите и любите кино, мы обещаем, что в будущем "Горький fest" будет только развиваться, мы приложим для этого все усилия", - сказал Глеб Никитин.

Фестиваль проходит в Нижнем Новгороде уже в третий раз. Перед открытием состоялся проход гостей по красной ковровой дорожке. Гостями церемонии стали Дарья Екамасова, Дарья Повереннова, Светлана Камынина, Анна Чурина, Анна Цуканова-Котт и Александр Котт, Лукерья Ильяшенко, Александра Виноградова, Даниил Стеклов, Сергей Мочильский, Андрей Мерзликин, Рубен Дишдишян, Наталья Лесниковская, Игорь Гринякин и другие.

"Мы сейчас много уделяем времени и сил событийной перезагрузке Нижнего Новгорода, появлению новых интересных событий. Насыщение программы кинофестиваля это тоже часть этой работы. Когда фестиваль "Горький fest" будет праздновать свое 5-летие, это будет 2021 год и 800-летие Нижнего Новгорода, конечно мы подготовим целый ряд сюрпризов и уникальных находок,чтобы эти юбилеи отметить. Я всех нижегородцев приглашаю на эти мероприятия. Такие события позволяют по-настоящему перезагрузиться", - добавил Глеб Никитин.

Фестиваль открылся показом фильма "Выше неба" режиссера Оксаны Карас. На закрытии будет показан документальный фильм "Оперение" о студии творческого развития детей под патронажем благотворительного фонда Константина Хабенского.

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, приветствуя участников фестиваля, напомнил, что очень долгое время город носил имя великого русского писателя Максима Горького, и это имя теперь носит фестиваль. "Все прекрасно знают, что по произведениям Горького снято огромное количество фильмов, часть из них здесь, в Нижнем Новгороде. Но Максим Горький был еще и одним из первых в мире кинообозревателей и рецензентов. Если фильм не вызывает споров и жарких дискуссий, то это скорее плохо, чем хорошо. Хочу пожелать всем участникам конкурсной программы, чтобы вокруг их картин разворачивались жаркие споры, а всем зрителям, чтобы фильмы, которые вы увидите в рамках кинофестиваля, долго оставались с вами и заставили бы задуматься о каких-то важных вещах", - отметил Владимир Панов.

Фестиваль будет проходить с 19 по 25 июля. В субботу в 18.00 состоится торжественное открытие летнего кинотеатра на Нижне-Волжской набережной. Как и в прошлом году, все желающие смогут посмотреть отечественные фильмы под открытым небом. А уже в воскресенье 21 июля на стадионе «Нижний Новгород» пройдет шоу актера Александра Петрова "#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ". Кроме того, во все дни фестиваля будут работать еще 15 площадок, среди которых будут кинотеатры "Орленок", "Буревестник", "Смена", "Зарница", "Рекорд", арт-кластер "Кинофактура", арт-пространство в бывшей фабрике "Маяк", галерея "Futuro".

"Самые главные люди фестиваля, главные действующие лица - конечно, вы, зрители! Мы с радостью привозим вам молодое российское кино, мы радуемся, что залы полные, что люди интересуются, идут, переживают, смотрят, поэтому все, что мы делаем для вас - для жителей и гостей города - ради вас мы и делаем фестиваль! Огромное спасибо - благодаря вам, благодаря вашему интересу к кинематографу, фестиваль стал за эти три года действительно важным и ожидаемым городским событием. Заполненные залы кинотеатров в городе, потрясающая атмосфера в летнем фестивальном кинотеатре на Нижне-Волжской набережной - все это вселяет в нас здоровый оптимизм и очень мотивирует продолжать наше дело. Как известно, наша жизнь измеряется проектами. Вот мы с продюсером фестиваля Оксаной Михеевой меряем жизнь годом - не календарным Новым годом, а моментом, когда придет следующий фестиваль. Вот сейчас наступил для нас Новый год. Мы уже так сроднились с городом и с фестивалем, и хотя я питерский, а чувствую, что нижегородец, и это приятно!" - сказал Народный артист РФ, президент фестиваля "Горький fest" Михаил Пореченков.

Продюсер фестиваля Оксана Михеева сказала, что делать фестиваль в родном городе - ее давняя мечта и потому особая ответственность, волнительное и очень нужное дело. "Самой главной задачей фестиваля с самого начало было стереть границу между авторами и зрителями. Не уйти исключительно в народное зрительское кино и не уйти в узкую, сугубо кинематографическую профессиональную историю. Чтобы авторы и зрители могли пообщаться друг с другом. Это в равной степени полезно и для авторов, когда они получают обратную связь от зрителей, и для зрителей, когда в процессе общения им становится понятно, о чем говорят кинематографисты. Мне кажется, нам это удалось, мы идем в правильном направлении. Очень важно общаться и разговаривать про кино, и у нас есть целая неделя ровно для этого! Нам предстоит серьезная кинонеделя, с образовательной и деловой программой. "Горький fest" - фестиваль профессиональный, мы с особой тщательностью подходим к отбору фильмов в программу, и для нас остается принципиально важным, чтобы не только профессионалы киноиндустрии, но и простые зрители, нижегородцы, смогли познакомиться с новыми российскими фильмами, которые не всегда доходят до широкого проката. Именно поэтому они на равных условиях и совершенно бесплатно смогут посмотреть конкурсную программу "Встряска", собранную из фильмов разных форм, в кинотеатрах Нижнего Новгорода», - отметила автор проекта "Горький fest", кинорежиссёр, генеральный директор продюсерского центра "ЛЮКСАР"», продюсер кинофестиваля "Горький fest" Оксана Михеева.

Жюри основной конкурсной программы "Встряска": российская актриса театра и кино Дарья Екамасова, российский кинооператор Игорь Гринякин, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и драматург Василий Сигарев, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и драматург, российский кинопродюсер, заместитель исполнительного директора фонда "Кинопрайм", член сценарной группы Фонда кино Николай Ларионов.



СПРАВКА:

"Горький fest" – это широкая и насыщенная панорама актуального российского кино, новая профессиональная площадка для кинематографистов и уникальная возможность познакомить нижегородских зрителей с самым важными, свежими и интересными работами отечественной киноиндустрии.

"Горький fest" — это конкурс современного российского кино. Конкурсная программа «Встряска» собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео, веб-сериалов и смелой документалистики. Помимо этого, в программе нынешнего года представлены фильмы из разных российских регионов (включая, например, Якутию) и даже из разных стран, снятые на разных языках, в частности на русском, якутском, французском и эстонском.

Задача "Горький fest" - показать развитие киноязыка и трансформацию классических форм, представить современному зрителю действующих лиц российского кинематографа с волнующими их темами, а также объединить местных специалистов киноиндустрии для формирования регионального кинематографического сообщества и создания производственной базы для кинематографистов России и зарубежья.

Организаторы фестиваля - ООО "Продюсерский центр "Люксар" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода, Генеральный партнер фестиваля ОАО "Российские железные дороги", официальный перевозчик фестиваля ФПК "РЖД лучше поездом!".



Подробная программа фестиваля опубликована на сайте www.gorkyfest.ru