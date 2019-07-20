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Общество

Производством сыра в антисанитарных условиях в Воротынце заинтересовались прокуратура и Роспотребнадзор

20 июля 2019 18:02  [165] Общество

Производством сыра в антисанитарных условиях в Воротынце заинтересовались прокуратура и Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

В сообщении говорится, что в эфире ряда телекомпаний транслировался сюжет о производстве молочной продукции в антисанитарных условиях в Воротынском районе Нижегородской области. На видео видно, как работники варят сыр и плетут из сырья сырные косички, не соблюдая правила санитарии и гигиены.

Управление Роспотребнадзора после согласования с прокуратурой Нижегородской области организовало внеплановую проверку по данному факту.

В настоящее время специалисты Управления Роспотребнадзора выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет определены меры административного воздействия.

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