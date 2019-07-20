Более тысячи заявок представили нижегородцы в рамках конкурса "Цифровой прорыв", - Глеб Никитин Общество

Более 1000 заявок поступило на конкурс "Цифровой прорыв" от участников из Нижегородской области. Об этом, как сообщает пресс-служба регионального правительства, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Стоит отметить, что конкурс отвечает задачам, поставленным Президентом РФ Владимиром Путиным в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Региональный этап конкурса "Цифровой прорыв" – флагманского проекта АНО "Россия – страна возможностей", в котором принимают участия команды Нижегородской и Владимирской областей, Республики Чувашия, проходит в ННГУ им.Лобачевского 20-21 июля. Командам полуфиналистов в рамках 36-часового хакатона предстоит разработать прототипы цифровых продуктов, призванных помочь в решении проблем различных отраслей.

"На конкурс было подано более 66 тысяч заявок, из них более тысячи – из нашего региона. Направления совершенно "земные" и понятные: "Образование и наука", "Транспорт и логистика", "ЖКХ и городская среда", а также "Государственное управление" и "Промышленные решения". Почти все они перекликаются с нацпроектами. Важно выработать такие технологические решения, которые позволят сделать жизнь горожан удобнее. Цифровизация ради цифровизации никому не интересна, это должны быть абсолютно практические кейсы", - прокомментировал Глеб Никитин.

"Хакатон в Нижнем Новгороде станет одним из самых крупных полуфиналов конкурса. Участникам предстоит работать над проектами в пяти номинациях, одну из которых мы разработали вместе с нашим партнером, госкорпорацией "Росатом". По итогам предыдущих шести волн мы отобрали в финал свыше трёхсот лучших команд со всей России, многие из которых уже обдумывают планы по реализации собственных пилотных проектов или обсуждают трудоустройство с нашими партнерами. Проекты, которые участники представят завтра - это не просто инструмент для выхода в финал, но и реальный шанс изменить жизнь за 36 часов", - подчеркнул Владислав Даванков.

Министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов отметил, что для Нижегородской области это не первый подобный масштабный "мозговой штурм". "В апреле этого года Нижний Новгород стал первым городом в России, где стартовал проект Global City Hackathon. Победители в каждом из направлений - доступный город, безотходный город и открытый город – этим летом дорабатывают свои проекты со специалистами в области "Умных городов" Лиона, Амстердама и Барселоны. Как только прототипы цифровых продуктов станут мобильными приложениями - обязательно расскажем жителям. Ярким, ориентированным на комфорт жителей проектам конкурса "Цифровой прорыв" мы также готовы оказать поддержку", - добавил Сергей Ефимов.

Представители органов государственной власти и крупнейших российских компаний — "Росатом", "Mail.ru Group", "Мегафон", "МТС" — входят в Экспертный совет и состав жюри конкурса "Цифровой прорыв". Они отберут самые лучшие команды, которые присоединятся к победителям из других регионов в финале конкурса. Седьмую неделю регионального этапа вместе с Нижним Новгородом примут Челябинск, Волгоград, Саратов, и Ижевск.

Партнерами конкурса являются министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, министерство науки и высшего образования, министерство просвещения, министерство промышленности и торговли РФ.

Напомним, что АНО "Россия – страна возможностей" учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

СПРАВКА:

Конкурс "Цифровой прорыв" стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия будут проводиться с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от "Фонда содействия инновациям" на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления "Сенеж" – образовательном центре АНО "Россия – страна возможностей". Итоги конкурса будут подведены 27-29 сентября 2019 года.