Град, ливни и порывисты ветер до 15 м/с ожидаются в Нижегородской области в ближайшие 1.3 часа Общество

Град, ливни и порывисты ветер до 15 м/с ожидаются в Нижегородской области в ближайшие 1.3 часа, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие 1-3 часа 20 июля 2019г. местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются грозы, локально ливни и град, порывы ветра до 15 м/с с сохранением явлений ночью и утром 21 июля.

Стоит отметить, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой.

Кроме того, возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ (источник – сильный ветер, град). Возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также других объектов, в т.ч. не оборудованных молниезащитой (громоотводом), разрядами атмосферного электричества (молниями).

Увеличивается вероятность возникновения ЧС из-за увеличения количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, локальными подтоплениями в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затоплениями пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий, полеганием сельхозкультур (источник – сильный дождь, град).

Также возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.