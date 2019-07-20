Последние новости рубрики Общество
20 июля 2019 20:44  [158] Глеб Никитин посетил деревню богатырей в Нижегородской области
20 июля 2019 20:34  [130] Глеб Никитин поручил отремонтировать разбитую большегрузами дорогу в Кстовском районе
20 июля 2019 18:24  [141] Град, ливни и порывисты ветер до 15 м/с ожидаются в Нижегородской области в ближайшие 1.3 часа
20 июля 2019 18:07  [157] Более тысячи заявок представили нижегородцы в рамках конкурса "Цифровой прорыв", - Глеб Никитин
20 июля 2019 18:02  [163] Производством сыра в антисанитарных условиях в Воротынце заинтересовались прокуратура и Роспотребнадзор
20 июля 2019 11:59  [208] Мастер-класс грузинской кухни пройдет в ТЦ "Муравей"
20 июля 2019 11:48  [165] Сельскохозяйственная выставка "День поля" пройдет в Нижегородской области 2 августа
20 июля 2019 11:02  [179] Систему видеонаблюдения установят на проспекте Молодежный в Нижнем Новгороде
20 июля 2019 10:46  [189] Более 2,5 тысяч человек примут участие в молодежном форуме ПФО "iВолга-2019"
20 июля 2019 10:18  [158] Глеб Никитин пригласил нижегородцев на кинопоказы фестиваля "Горький fest"
Общество

Град, ливни и порывисты ветер до 15 м/с ожидаются в Нижегородской области в ближайшие 1.3 часа

20 июля 2019 18:24  [141] Общество

Град, ливни и порывисты ветер до 15 м/с ожидаются в Нижегородской области в ближайшие 1.3 часа, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие 1-3 часа 20 июля 2019г. местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются грозы, локально ливни и град, порывы ветра до 15 м/с с сохранением явлений ночью и утром 21 июля.

Стоит отметить, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой.

Кроме того, возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ (источник – сильный ветер, град). Возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также других объектов, в т.ч. не оборудованных молниезащитой (громоотводом), разрядами атмосферного электричества (молниями).

Увеличивается вероятность возникновения ЧС из-за увеличения количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, локальными подтоплениями в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затоплениями пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий, полеганием сельхозкультур (источник – сильный дождь, град).

Также возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph