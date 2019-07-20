Глеб Никитин поручил отремонтировать разбитую большегрузами дорогу в Кстовском районе Общество

Дорожники 22 июля приступят к ремонту покрытия проезжей части автомобильной дороги, которая ведет к деревне Старые Ключищи через Подлесово от автодороги Кстово - Д.Константиново в Кстовском районе Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, работы проводятся по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Необходимость ремонта дороги Ключищи - Подлесово возникла в связи с тем, что в прошлом году во время ремонтных работ в районе деревни Ветчак водители объезжали пробку именно по этому участку. Пропускная способность была превышена. На состояние дороги жители района неоднократно жаловались и районным властям, и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

Дорога будет приведена в нормативное состояние до 1 октября 2019 года. На этом участке предусмотрено восстановление дорожной одежды, запланированы работы по укладке выравнивающего слоя из черного щебня и нового покрытия из асфальтобетонной смеси. Кроме того, запланирован ремонт труб, установка мостового барьерного ограждения, нанесение разметки и установка дорожных знаков. Работы выполняет подрядная организация ООО "Магистраль".

Напомним, что в 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденному Президентом РФ Владимиром Путиным, в Нижегородской области планируется отремонтировать более 745 км дорог. Более 200 км уже отремонтировано, на этих объектах проводится проверка и приемка выполненных работ. На участках в Ардатовском, Лысковском, Перевозском, Сергачском, Гагинском, Шатковском районах, Дзержинске и на Бору работы уже приняты.

Оценить качество исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог, а также в социальной сети "ВКонтакте" в группе проекта "Дороги Нижегородской области" https://vk.com/bkadnnovgorodobl.



СПРАВКА

В 2019 году национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стартовал в 83 российских субъектах. В числе его ключевых целей — улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП, а также уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки.