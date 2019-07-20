Глеб Никитин посетил деревню богатырей в Нижегородской области Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в фестивале "Русская Тоскания". Он проходит на озере Тосканка в Ворсме с 19 по 21 июля, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Мы активно развиваем в Нижегородской области событийный туризм. Нам есть, что показать и чем удивить туристов, необходимо только правильно это «упаковать». И фестиваль "Русская Тоскания" - один из прекрасных примеров как это нужно делать. Мы будем помогать этому событию развиваться, чтобы как можно больше людей узнали о фестивале и приехали к нам в регион", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона дал старт параду стилизованных лодок "Русская регата". Чтобы принять в ней участие, необходимо было оформить лодку из любых доступных материалов в стиле фестиваля.

Глеб Никитин также посетил ярмарку мастеров, где пообщался с ремесленниками и приобрёл их изделия. После этого губернатор побывал в Свято-Троицком Островоезерском монастыре, а затем на лодке добрался до богатырского острова. Его гости попадают в атмосферу богатырской заставы, где в деталях можно рассмотреть костюмы и вооружение воинов, познакомиться с работой ремесленного посада, узнать больше об истории Руси.

Гости фестиваля также могли примерить русский традиционный костюм, поводить хоровод, выпить чай из самовара, попробовать погрузиться на дно Тосканки, прокатиться на телеге или старинном русском аттракционе.

Место проведения фестиваля "Русская Тоскания" - акватория и берега живописного озера Тосканка. Расположенные на реке Кишма Ворсма и озеро Тосканка - природное место силы и родина слесарных, кожевенных и мыловаренных ремесел. Изделия здешних кузнецов издавна славились по всей России. На центральном острове озера расположен Свято-Троицкий Островоезерский монастырь. По легенде, у монастыря были связи с итальянским купечеством. Приезжавшие сюда итальянцы любовались монастырским ансамблем и живописными просторами, которые напоминали им итальянскую область Тоскана. Отсюда и родилось название озера, а затем и фестиваля.