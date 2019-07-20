Александр Винник из "ПАРМЫ" перешел в БК "НН" Спорт

Фото: с сайта БК "НН"

Александр Винник из "ПАРМЫ" перешел в БК "НН". Об этом сообщается на сайте баскетбольного клуба "Нижний Новгород".

Был подписал контракт с российским центровым Александром Винником (213 см, 29 лет). Соглашение рассчитано на два года.

"За БК "НН" я начал наблюдать еще до начала своей профессиональной карьеры. Мне очень импонирует система клуба и характер, который команда проявляет на площадке. Вне зависимости от статуса соперника "Нижний" играет до конца и борется на каждом сантиметре паркета. И конечно, стоит отметить его болельщиков, которые всегда и везде поддерживают команду. Именно поэтому я был рад получить приглашение от этого клуба.

Из разговора с Зораном Лукичем я понял, что он давно следил за мной и сейчас готов помочь выйти на новый уровень. В свою очередь хочу быть полезен команде, буду выкладываться по максимуму, чтобы совместными усилиями добиться поставленных задач", - Александр Винник.



СПРАВКА:

Александр родился 28 сентября 1989 года в Перми. Баскетбольная карьера началась для него в 23 года. В 2009-м Александра пригласили тренироваться во второй команде знаменитого клуба "Урал-Грейт". Его профессиональная карьера ведет отсчет с сезона 2012-2013. Именно тогда он вошел в состав только что созданного пермского клуба "ПАРМА". С ним Александр прошел весь путь от Высшей лиги чемпионата России до Единой Лиги ВТБ. Буквально с первого сезона Винник стал одним из лидеров коллектива, показав среднюю статистику в 13 очков и 8,3 подбора.

За три года, проведенных в Единой Лиге ВТБ, Александр Винник продемонстрировал следующую статистику:

В сезоне 2016-2017 в 23 матчах – 4,7 очка (52,3% двухочковых), 4 подбора.

В сезоне 2017-2018 в 21 матче – 3,1 очка (56% двухочковых), 2,5 подбора.

В сезоне 2018-2019 в 19 матчах – 4,2 очка (47,1% двухочковых), 4,4 подбора.