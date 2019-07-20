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Экономика

"Профессия металлурга всегда пользовалась заслуженным уважением", - Глеб Никитин

21 июля 2019 12:15  [119] Экономика
фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Уважаемые металлурги и ветераны отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области от имени главы региона Глеба Никитина.

Отмечается, что история металлургической промышленности в регионе достигает более двух столетий. В частности, фундамент был заложен братьями Баташевыми, чьи заводы славились на всю Россию.

"Профессия металлурга всегда пользовалась заслуженным уважением, в отрасли формировались целые трудовые династии, а мастерство наших мастеров было известно далеко за пределами региона", - приводятся слова Глеба Никитина.

В настоящее время металлургическую отрасль в Нижегородской области представляют почти 100 предприятий и организаций, на которых трудятся более 35 тыс. человек. Доля металлургического производства и производства готовых металлических изделий в структуре обрабатывающей промышленности Нижегородской области превышает 20%.

"Металлургические предприятия сегодня активно реализуют инвестиционные и социальные проекты, обеспечивают стабильное развитие целого ряда важных территорий, разрабатывают и внедряют новейшие технологии", - подчеркивает глава региона.

"В День металлурга желаю всем сотрудникам и ветеранам отрасли здоровья и благополучия! Пусть выбранное дело приносит только радость!", - резюмирует губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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