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Культура и отдых

Премьера экшен-триллера "Болевой порог" пройдет в Нижнем Новгороде 21 июля на "Горький fest"

21 июля 2019 14:25  [116] Культура и отдых

Российская премьера экшен-триллера "Болевой порог" пройдет в Нижнем Новгороде 21 июля 2019 года на "Горький fest". Как сообщили организаторы, режиссер Андрей Симонов и актер Олег Фомин лично представят фильм в нижегородском государственном театре драмы им М. Горького, начало в 18:00.

Сюжет: в результате скандального ДТП четверо москвичей - двое друзей и их девушки - вынуждены уехать из столицы в Горный Алтай. Они хотят расслабиться и отдохнуть, но вновь попадают в экстремальную ситуацию, где каждый проявит свой характер и столкнется с собственными демонами. На кону - дружба, любовь и сама возможность остаться в живых.

"Проект "Болевой порог" изначально – идея продюсера. Он большой любитель сплавов по рекам, не раз проходил крутые пороги в Горном Алтае, и у него возникла мечта – снять приключенческое кино об этом, чтобы заявить конфликт города и дикой природы. Мне стало интересно, и я с радостью написал сценарий. Сначала по сюжету некие московские ребята попадали в переделку на Алтае, однако потом мы поняли, что имеет смысл усилить контраст, что ребята могут быть представителями высших социальных слоев, что они привыкли к тому, что их проблемы решаются быстро и легко. И вот они попадаются в экстремальные условия выживания – это и есть основная история. Мне кажется, у нас получилось удачное сочетание триллера и драмы", - рассказал Андрей Симонов.

Открытие III фестиваля "Горький fest" cостоялось 19 июля, он продлится до 25 июля.

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